Минтруд предложил продлить временные страховые выплаты медикам с COVID-19

Минтруд предложил продлить на следующий год временное положение о страховых выплатах медикам, заболевшим COVID-19. Соответствующий проект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

"В целях пролонгации временного положения проектом постановления предусмотрен перенос срока его действия с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.

В ведомстве считают, что продление позволит обеспечить своевременное осуществление страховых выплат медицинским работникам.

Напомним, страховые выплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также перевозивших больных COVID-19 водителей скорой помощи, которые заболели сами.