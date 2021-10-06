Минтруд разъяснил, когда родитель является "единственным"

Минтруд объяснил, что означает понятие "единственный родитель" при назначении пособий и выплат.

Так, в эту категорию попадают родители, если второй родитель ребенка не указан в свидетельстве о рождении, официально не установлен и записан в свидетельство о рождении со слов матери, признан безвестно отсутствующим или умер.

"Если родители развелись, или одного из них лишили родительских прав, то мама или папа, с которым останется ребенок, не будет считаться единственным", - уточняется в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Если мать вступила в новый брак, а ребенок не усыновлен супругом, то она также остается единственным родителем. Несмотря на это, при оценке недвижимости супруг входит в состав семьи, а его доходы и имущество учитываются при комплексной оценке нуждаемости.