Мишустин: 50 тысяч семей смогут взять в этом году сельскую ипотеку под 3%

Правительство продолжит создавать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса. И в первую очередь это касается сельских территорий. Так, в этом году финансирование, предусмотренное правительством по программе "Сельская ипотека", позволит улучшить жилищные условия более 50 тысячам семей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Льготная сельская ипотека под 3% - ключевое направление госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Она призвана приблизить уровень жизни на селе к городскому и остановить отток сельского населения. По словам Мишустина, в этом году в ее рамках реализуются мероприятия в 82 регионах страны. В том числе планируется ввести в эксплуатацию либо приобрести около 54 тысяч кв. метров жилья за счет предоставления социальных выплат, реализовать более 3 тысяч проектов благоустройства сельских территорий.

"Продолжим работу по улучшению водоснабжения, газификации, строительства дорог, чтобы люди, которые живут на селе, были обеспечены всем необходимым для нормальной жизни", - сказал Мишустин.

Пятнадцать тысяч рабочих мест появилось в российском сельском хозяйстве в прошлом году

Накануне в интервью "Российской газете" глава минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что регионы считают программу комплексного развития сельских территорий одной из ключевых - интерес к ней огромен. Проектом бюджета на следующие три года на ее реализацию предусмотрено более 117 млрд рублей. Так, в этом году было выделено дополнительно более 9,6 млрд рублей. За время действия сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили уже 95 тысяч семей.

Все большую популярность у селян набирают проекты современного облика сельских территорий: по созданию и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Общий объем финансирования этого направления по итогам 2020 года составил 13,5 млрд рублей. Такие данные приводили представители минсельхоза на "Золотой осени". При этом в программу вовлечен и бизнес. По итогам 2020 года (когда началась реализация 141 проекта, из которых 89 уже завершены), привлечено почти 500 млн рублей из внебюджетных источников. Создано почти 15 тысяч рабочих мест. На следующий год в минсельхоз подано уже более тысячи заявок на сумму почти 200 млрд рублей.