Мишустин: По программе сельской ипотеки жилищные условия улучшат 50 тыс семей

В этом году финансирование, предусмотренное правительством по программе "Сельская ипотека", позволит улучшить жилищные условия более 50 тысячам семей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень".

Льготная сельская ипотека - ключевая часть госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которая подразумевает также строительство и моернизацию инфрасктуры, соцобъектов на селе.

Михаил Мишустин рассказал, что в этом году мероприятия программы реализуются в 82 регионах страны. Запланировано ввести в эксплуатацию либо приобрести около 54 тыс. кв. метров жилья за счет предоставления социальных выплат, реализовать более 3 тыс. проектов благоустройства сельских территорий.

"Продолжим работу по улучшению водоснабжения, газификации, строительству дорог, чтобы люди, которые живут на селе, были обеспечены всем необходимым для нормальной жизни", - добавил премьер-министр.