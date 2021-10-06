Мишустин предложил учредить федерацию спортивного программирования

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом фонда ICPC (Международного студенческого чемпионата мира по программированию) Уильямом Паучером предложил учредить федерацию спортивного программирования и создать на ее базе глобальную профессиональную лигу. "Это уже не просто развлечение, а настоящий спорт", - заметил глава правительства России.

В рамках этой лиги, по словам Мишустина, можно было бы организовать соревнования лучших профессиональных программистов и команд IT-компаний со всего мира. Студенты-финалисты могли бы продолжить участвовать в соревнованиях, используя их в том числе для повышения собственной эффективности.

"Предварительную работу по этому вопросу готово выполнит наше Министерство цифрового развития, и, возможно, мы можем сделать на одной из международных площадок презентацию, предоставить преимущества будущей глобальной профессиональной лиги по спортивному программированию, и рассчитывали бы на вашу поддержку", - сказал премьер.