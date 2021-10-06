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06.10.2021 19:22
Рубрика: Власть

Мишустин встретился с призерами студенческого чемпионата по программированию

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с российскими финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию и призвал их реализовать знания в своей стране.
Михаил Мишустин: Студенты смогут осваивать цифровые специальности во время основной учебы. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Студенты смогут осваивать цифровые специальности во время основной учебы. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Студенты смогут осваивать цифровые специальности во время основной учебы. Фото: РИА Новости

Последние девять лет победа на престижном турнире остается за нашими командами. Вот и в этом году абсолютным чемпионом стал коллектив из Нижегородского государственного университета. Еще две российские команды - из МФТИ и ИТМО - получили золотые медали, а бронза досталась представителям Высшей школы экономики. "Считаю, что вы все здесь победители. Вы смогли в полной мере подтвердить свои глубокие математические знания, способность оперативно решать сложнейшие задачи и, конечно, я видел в онлайне, продемонстрировали упорство, силу духа, прошли очень нелегкие отборочные туры на пути к финалу чемпионата", - сказал Мишустин. Он выделил и тот факт, что наша страна в третий раз принимала финал престижного чемпионата. Это важное, по его словам, достижение, учитывая, что в России проходит Год науки и технологий. "Одна из его целей - заинтересовать молодежь теми возможностями, которые перед нами открывают цифровые технологии, - подчеркнул Мишустин. - Обходиться без них уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе".

Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования

В правительстве, заверил его председатель, прекрасно понимают, что для соответствия современным требованиям, и в первую очередь требованиям граждан, нужен совершенно новый формат управления, новая система управления. Много в этом направлении сделано. Так, сегодня с помощью разных сервисов можно решить целый ряд вопросов, который совсем недавно еще было сложно решать, потому что приходилось посещать государственные учреждения, собирать различные справки. А теперь, обратил внимание Мишустин, даже документы для поступления в высшее учебное заведение можно подать через портал госуслуг. "Чтобы максимально внедрить цифру в деятельность и министерств, и ведомств, и организаций, в каждом из них появился новый заместитель руководителя по цифровой трансформации, который помогает сделать взаимодействие с гражданами более эффективным и более удобным", - рассказал глава кабмина.

Цифровая трансформация обозначена президентом России как одна из национальных целей развития

Цифровая трансформация обозначена президентом России как одна из национальных целей развития. Она ведет к качественно быстрым изменениям в экономике, включая перевод многих рабочих процессов в онлайн-формат, сказал премьер-министр: "В условиях пандемии цифровые решения стали основным связующим звеном общества. Они позволили обеспечить нам работу буквально всех отраслей: промышленности, образования, медицины, государственных органов". Важным фактором успеха в этом Михаил Мишустин считает квалифицированные кадры. Правительство заложило ряд изменений в сфере образования, чтобы страна получила так необходимые цифровые кадры. Так, обучаясь по основной профессии, студенты смогут дополнительно осваивать еще и цифровые специальности. Прошедший и такой результативный для России международный студенческий чемпионат по программированию также позволит повысить интерес молодежи к современным информационным технологиям, к решениям в сфере искусственного интеллекта, уверен глава кабинета министров.

Чемпионы этого года в скором времени выпустятся из своих вузов. "Ваши знания будут очень нужны стране, не только в бизнесе, - сказал им Мишустин. - Правительство очень заинтересовано создать все условия для профессиональной самореализации, и вы сможете внести огромный вклад в повышение в том числе конкурентоспособности российских IT-продуктов, решений и услуг". "Друзья, перед вами открывается сейчас очень много возможностей. Позволяйте себе мечтать, не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели, выходить за рамки привычного, понятного. Уверен, что у вас все получится", - напутствовал он чемпионов.

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