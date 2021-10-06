Молодые ученые ПАО "Нижнекамскнефтехим" нашли рецепты для повышения качества продукции

Более 50 молодых ученых из различных городов приняли участие в V Всероссийской научно-практической конференции "Инновации и молодежь - два вектора развития отечественной нефтехимии", которая состоялась в ПАО "Нижнекамскнефтехим". В их числе сотрудники промышленных предприятий, студенты и аспиранты учебных заведений Москвы, Казани, Стерлитамака, Уфы и Тольятти.

В Научно-технологическом центре ПАО "Нижнекамскнефтехим" поддерживают молодых специалистов, и прежде всего тех, кто заботится о повышении своей квалификации. Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Вверх по карьерной лестнице

В этом году ключевыми темами форума, проходившего на площадке Научно-технологического центра (НТЦ) предприятия, стали "Химия и технология полимерных материалов", "Химия и технология нефтехимических и нефтеперерабатывающих процессов", а также "Природоохранные технологии".

- Научно-практическую конференцию молодых ученых мы планировали провести еще в прошлом году, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ее пришлось перенести, - рассказал директор НТЦ ПАО "Нижнекамскнефтехим" Ринат Гильмуллин. - И для участников, и для компании в целом это всегда очень важное событие. Для молодых ученых это шанс представить собственные научные разработки, поделиться новыми перспективными идеями, расширить кругозор и усовершенствовать профессиональные навыки. А для предприятия возможность оценить молодых специалистов "Нижнекамскнефтехима" для их последующей аттестации и, соответственно, дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Конференция является своеобразным смотром молодых талантов, причем не только местных. Здесь любого участника, будь он хоть с Сахалина, оценивают с позиций потенциального сотрудника компании.

Охота за высококвалифицированными специалистами в ПАО "Нижнекамскнефтехим", провозгласившего своей миссией производство высокотехнологичной нефтехимической продукции в целях экономического роста страны и социального благополучия общества, идет постоянно. В конце концов именно благодаря взятому курсу на науку и инновации, а также грамотно выстроенной кадровой политике предприятию на протяжении многих лет удается сохранять лидирующие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" входит в десятку мировых производителей синтетических каучуков и является крупнейшим в мире поставщиком полиизопрена и третьим в мире - бутиловых каучуков.

По новой технологии

Несмотря на то что продукция "Нижнекамскнефтехима", насчитывающая свыше 120 наименований, востребована более чем в 50 странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, на предприятии продолжается поиск новых решений, направленных на повышение качества выпускаемых каучуков и пластиков. Об этом говорят научные разработки, которые на секции "Химия и технология полимерных материалов" представили специалисты компании.

Один из них, молодой сотрудник НТЦ ПАО "Нижнекамскнефтехим" Даниил Симкачев, выступил с докладом на тему "Функционализированные растворные бутадиен-стирольные каучуки".

По его словам, повысить эксплуатационные характеристики шин, а также их экологическую безопасность, требования к которым постоянно растут, можно за счет применения современных марок синтетического каучука (СК).

- Производство СК является одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей нефтехимической промышленности, - отметил Даниил Симкачев. - Лидирующие позиции принадлежат тем предприятиям, которые активно занимаются инновационной деятельностью, а именно разработкой новых видов продукции.

Молодой ученый рассказал о марках функционализированных растворных бутадиен-стирольных каучуков (ДССК), которые успешно освоили специалисты ПАO "Нижнекамскнефтехим", причем в промышленном масштабе. Применение ДССК при изготовлении шин, подчеркнул он, позволяет достичь экономии топлива, увеличивает срок службы шины и, что особенно важно, способствует повышению безопасности вождения автомобиля.

Большой интерес участников конференции вызвал ­и ­доклад, подготовленный ­командой молодых ученых ПАО "Нижнекамскнефтехим" о новых марках сополимеров пропилена с этиленом.

Полипропилен единственный базовый полимер, производство которого с 2013-го растет каждый год. Он применяется во многих отраслях экономики от машино и приборостроения до строительства и медицины. По словам докладчиков, в настоящее время в России при профиците производства полипропилена сохраняется его дефицит по отдельным маркам.

Наиболее ощутимый спрос наблюдается на сополимеры пропилена. А поскольку он удовлетворяется в основном за счет зарубежных поставок, то одной из важнейших задач "Нижнекамскнефтехима" с точки зрения импортозамещения, а также повышения рентабельности производства является увеличение объемов выпуска данной продукции.

При этом большое внимание отводится спецмаркам полипропилена с высокими оптическими, органолептичскими и ударопрочными свойствами для автомобильной, медицинской и пищевой отраслей. За последние три года ПАО "Нижнекамскнефтехим" освоило пять новых марок сополимеров пропилена с этиленом, при производстве которых используются специальные условия поляризации и рецептура стабилизации на установке Spheripol.

- Мне понравились выступления коллег, - призналась сотрудница исследовательской лаборатории ПАО "Казаньоргсинтез" Рената Баблева. - Сразу видно, что они буквально живут своим делом.

Впрочем, как выяснилось, она и сама с детства увлечена химией. На научно-практи­ческую конференцию в ПАO "Нижнекамскнефтехим" попала впервые. Но, как и другие участники форума, приехала сюда не с пустыми руками. Ее выступление было посвящено единственному в России производству поликарбоната, налаженному на "Казаньоргсинтезе". Оно представляет собой единую технологическую цепочку: от сырья до готовой продукции.

- Участие в конференции - уникальная возможность заявить о себе, рассказать о научных разработках, которые ведет наша лаборатория, - подчеркнула она. - Кроме того, было интересно узнать, над чем сегодня работают нефтехимики республики.

Поставили на науку

Между тем, для того чтобы представить все разработки, которые совместно с сотрудниками предприятия ведет Научно-технологический центр ПАО "Нижнекамскнефтехим", двухдневной конференции явно недостаточно. Его не случайно называют мозгом компании. В НТЦ действуют 12 исследовательских лабораторий, оснащенных современной экспериментальной техникой и приборами.

Кроме того, есть опытно-промышленный цех, где на технологических установках не только проводятся пилотные испытания, но и выпускаются товары мало- и среднетоннажной химии, а также различные отделы и вспомогательные службы. Всего в НТЦ работают около 250 человек, 17 из которых имеет ученую степень.

Более 50 молодых ученых из различных городов приняли участие в V Всероссийской научно-практической конференции "Инновации и молодежь - два вектора развития отечественной нефтехимии". Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

- Научно-технологический центр - это отличительная особенность и конкурентное преимущество нашего предприятия, - считает заместитель главного технолога по нефте­химическим вопросам ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айдар Вагизов. - Немногие нефтехимические компании имеют подобную структуру. По сути, наш НТЦ - это отраслевой институт, который генерирует идеи и мысли, воплощая их в реальность.

Круг исследований Научно-технологического центра достаточно широк. Здесь разрабатывают технологии производства бутадиеновых и изопреновых каучуков, бутилкаучуков, различных марок полиэтиленов и полипропиленов, полистиролов и АБС-пластиков, простых полиэфиров, гликолей, ПЭГов и альфа-олефинов. Занимаются специалисты НТЦ и технологическими проблемами для подавляющего большинства мономеров, используемых в производстве упомянутых продуктов. При этом, разумеется, им приходится решать экологические и технические вопросы, возникающие практически на каждом этапе любого производства.

В Научно-технологическом центре ПАО "Нижнекамскнефтехим" поддерживают молодых специалистов, и прежде всего тех, кто заботится о повышении своей квалификации. По словам одного из сотрудников Даниила Симкачева, здесь созданы условия для реализации новых проектов и хорошие перспективы для дальнейшего роста. Молодой ученый мечтает добиться высоких результатов и защитить кандидатскую.

И, как показывает опыт коллег, для этого в ПАО "Нижнекамскнефтехим" у него есть все шансы. В настоящее время исследовательские работы ведут восемь молодых сотрудников различных лабораторий НТЦ. А в 2019-м трое специалистов центра получили ученую степень кандидата наук.

С 2005 года НТЦ ПАО "Нижнекамскнефтехим" организует всероссийские и международные научно-практические конференции для молодых ученых. Ежегодно на предприятии проводятся конкурсы молодых новаторов и раз в два года - конкурсы профессионального мастерства в компетенции "Лабораторный химический анализ", а с 2016-го работники НТЦ участвуют в конкурсах и по ­международным стандартам WorldSkills.

За 20 лет нижнекамские ученые-нефтехимики получили 120 патентов на изобретение

О высоком профессионализме команды Научно-технологического центра говорят не только многочисленные награды и премии, в том числе и государственные, которых удостоены многие сотрудники. Одним из главных показателей эффективности работы центра является растущее с каждым годом число патентов на изобретение. За последние 20 лет сотрудники НТЦ в соавторстве с работниками ПАО "Нижнекамскнефтехим" получили 120 таких документов.

Компетентно

Айрат Сафин, генеральный директор ПАО "Нижнекамск- нефтехим":

Айрат Сафин, генеральный директор ПАО "Нижнекамск- нефтехим". Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

- "Нижнекамскнефтехим" всегда славился профессионалами. Сегодня в стране трудно найти нефтехимическое предприятие, где бы ни работали бывшие сотрудники "Нижнекамскнефтехима". Это лишний раз доказывает, что наши специалисты, их знания и компетенции на вес золота. В условиях высокой конкуренции на мировом рынке, когда каждая компания ищет свое место под солнцем, нельзя стоять на месте. Необходимо постоянно разрабатывать, внедрять и продавать новые продукты. Для этого важно не просто развивать науку, но и создавать условия для того, чтобы молодые ученые имели возможность обмениваться накопленными знаниями и не боялись предлагать инновационные решения для повышения качества нефтехимической продукции.

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