На страже интересов коллективной безопасности и стабильности в странах СНГ

13 октября 2021 года в Москве пройдет Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, будут рассмотрены вопросы взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности. В работе примут участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации В.В. Путина с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции.

Совещание откроет Директор СВР России С.Е. Нарышкин, который зачитает обращение президента РФВ.В. Путина.