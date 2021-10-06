Власть
06.10.2021 13:48
Текст: Александр Степанов

На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов

Основной задачей совместных учений России и Беларуси "Запад-2021" стала отработка новых форм и способов ведения боевых действий, причем некоторые образцы вооружений, включая ударных роботов, использовались впервые. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу подводя итоги учений.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона

По его словам, на учениях проводилась отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов.

Шойгу рассказал, что в ходе маневров впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях был десантирован парашютно-десантный батальон. "Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30-ти единиц боевых машин десанта нового поколения", - сказал Шойгу.

Кроме того, военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп", которая позволила создать трехмерное изображение виртуального боевого пространства. Это позволило более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.

Шойгу также отметил, что на учениях задействовались беспилотные летательные аппараты. Они использовались для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений.

В ходе маневров было успешно отработано дистанционное выведение из строя "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Министр подчеркнул, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы "Платформа-М". Они показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях. На полигоне Мулино в боевых порядках впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта".

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