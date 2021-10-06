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06.10.2021 23:11
Рубрика: Власть

Началась проверка готовности системы гражданской обороны РФ

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
В среду МЧС России дало старт масштабной проверке. По всей стране проведут практические мероприятия по реагированию на различные аварии и ЧС. Поэтому в министерстве по чрезвычайным ситуациям заранее просят людей не паниковать. Проверки плановые.

"Тренировка по всей стране проводится в два этапа. Первоначально отрабатываются вопросы оповещения и сбора руководящего состава, работников органов, осуществляющих управление РСЧС и ГО, развертывания системы управления на всех уровнях. Вторая часть состоит из практического выполнения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны. Будут проведены аварийно-спасательные и другие работы в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, условно возникших на территории Российской Федерации", - сообщил заместитель руководителя МЧС России Виктор Яцуценко.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
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В ходе проверок весь личный состав МЧС России будет работать в режиме повышенной готовности. Привлечено более 200 тысяч человек и более 30 тысяч единиц техники. В этом году главной площадкой всероссийской штабной тренировки определен нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

"В ходе тренировки мы целенаправленно смоделировали самую сложную обстановку, которая может сложиться в субъектах как при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, так и при военных конфликтах. Поэтому ожидаем от руководителей гражданской обороны на всех уровнях правильной оценки обстановки, обоснованных выводов и проработанных решений по защите населения и территорий", - отметил замминистра.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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