Накануне зимы обнажается несостоятельность западной "зеленой концепции"

В мире абсурда, когда замерзающее человечество с чрезмерным упорством продолжает бороться с потеплением, одна новость из стана борцов с изменениями климата вызывает недоумение. На прошедшем в Милане шествии в защиту климата юную экоактивистку Грету Тунберг журналисты сфотографировали с другом, который обнимает девушку. А смысл? Последователи Греты во всем мире отказываются заводить детей из-за боязни навредить природе, но природа, к счастью, не так прямолинейна, как логика.

По данным ученых Сибирского федерального университета, опубликовавших в журнале BOREAS свое исследование климата в Восточной Сибири за последние 9000 лет, мы живем в не слишком благоприятную эпоху. Заметно теплее в Сибири было 7-8 тысяч лет назад, а после этого на протяжении еще трех тысяч лет просто жарко. Отложения сохранили следы грандиозных пожаров того времени и нехарактерную для нашего времени растительность. 1300-1400 лет назад в Сибири опять была засуха, а затем установился теплый и влажный климатический оптимум. А вот 450 лет назад начался малый ледниковый период, последствия которого застали еще наши прародители. Заметим, в то время, когда ледниковый период заканчивался, никаких антропогенных выбросов парниковых газов еще не было.

Как-то не вяжется эта история с призывами иных западных климатологов скорее спасать планету, летящую в пропасть. Никто не сомневается - экологией заниматься надо, но не похожи ли подобные призывы на любимый прием гадалок: сначала запугать, потом обобрать. Кстати, и в том и в другом случае климатологи преуспели. Продвинутые европейцы призывают весь мир отказаться от ископаемого топлива, не есть мяса и жить в безуглеродной действительности. Тогда в Сибири снова похолодает и оттаявшие было территории снова замерзнут? А для этого всему прогрессивному человечеству надо остановить грязную экономику.

Кстати, сами продвинутые европейцы не спешат покрывать свои крыши фотоэлектрическими панелями, и с использованием ветряков возникли проблемы. Зато деньги пока есть. С начала года цены на электроэнергию, например, в Германии выросли больше чем в два раза, но это не помешало немецким "зеленым" показать высокий результат на парламентских выборах. И призывать немцев голосовать за "зеленых" приезжала в Берлин... Кто бы вы думали? Правильно, Грета Тунберг, которая выступила на специально организованном за два дня до выборов митинге. Почему немцам подсказывает за кого голосовать шведская девушка, непонятно.

С разрастанием мирового энергокризиса у думающих людей вопросов становится все больше. "Папа, а чем пользовались в Калифорнии до свечей? - Электричеством", - комментирует анекдотом американский читатель в The Wall Street Journal статью про рост цен на топливо. "Наши подходы в энергетической политике являются неотъемлемой частью нашей самоубийственной экономической политики", - вторит ему британский читатель The Telegraph. "Зацикленность на установках "возобновляемые источники энергии - это хорошо, горючее топливо - плохо" разрушительно влияет на общественный дискурс и нашу энергетическую безопасность, - поддерживает эти мнения журналист Forbes и восклицает: - Господи, помоги нам, если нас ждет еще один зимний шторм!"

Зима, по прогнозам, и впрямь ожидается не теплой. Климатологи обосновывают это колебаниями температуры воды в Тихом океане (Эль-Ниньо), извержением вулкана на Канарах, полярным вихрем и другими факторами. При этом европейцам несладко уже сейчас. Новостные ленты ежедневно приносят сведения о нехватке топлива для электростанций, о закрытии заводов и росте цен на энергоресурсы. Одно из последних сообщений - газовые хранилища Латвии перед зимой почти пусты. Да не одной только Латвии.

Думается, европейцам все же придется рассчитывать на российский газ и ждать сертификации "Северного потока-2"

Европейцы готовы просить помощи у поставщиков газа и угля из России. Европа так долго обещала отказаться от российских энергоресурсов и перейти на зеленую энергию ветра и солнца, что ей почти поверили. Как результат - энергетический кризис, а за ним проглядывается и глобальный.

Тем временем российские добытчики углеводородов взяли ориентиры на Восток, там же стали искать главных торговых партнеров. Там тоже с топливом не все гладко. В Китае - отключения электричества, в Индии - дефицит угля, в Японии - трехкратный рост цен на газ... Думается, европейцам, хотят они того или нет, все же придется рассчитывать на российский газ и ждать сертификации "Северного потока-2". И, возможно, более ответственно относиться к климатической политике по примеру России и Китая.

Безусловно, климатическая повестка постепенно становится одним из факторов влияния на нефтегазовую отрасль. Однако, по словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, "вместе с решением климатических задач необходимо помнить, что приоритет - это бесперебойное обеспечение экономики и населения доступными энергоресурсами". А для этого, по мнению специалистов, мало развивать зеленые технологии, надо еще и в проверенные временем ресурсы инвестировать: "Наша задача - создать условия для разработки недр в новых реалиях, сделать эту разработку более чистой".

При этом, напоминает министр экономического развития Максим Решетников, "реагируя на климатические проблемы, мы не можем забывать о своей социальной ответственности". Вместо того чтобы бездумно закрывать традиционные электростанции и лишать целые регионы источников энергии, как это происходит в Европе, министр призывает помнить и о поглощающей способности лесов, и о потенциале атомной и гидроэнергетики с низким уровнем выбросов парниковых газов, и о развитии городов с их инфраструктурой. Система таких климатических проектов уже разработана министерством и, по всей видимости, будет положена в основу нового этапа климатической политики государства.