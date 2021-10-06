Нарушителей правил перевозки древесины обложат штрафами

Заплатить 400 тысяч рублей штрафа за перевозку древесины без электронного сопроводительного документа придется всем браконьерам, которых выявят на дороге. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили в Минприроды, документ размещен на портале обсуждения проектов нормативных актов.

Суммы штрафов за нарушение новых обязательных требований в сфере оборота древесины были установлены по аналогии с уже действующим с 2013 года санкциями за лесные правонарушения, объяснили в Рослесхозе. Так при неверном указании объема и сортов перевозимой древесины максимальный штраф составит 200 тысяч рублей, а за отсутствие электронного сопроводительного документа или бортовых систем контроля на автомобиле - 400 тысяч рублей. Если же подобные нарушения повторятся, то и техника, и древесина могут быть изъяты в доход государства.

"Рослесхоз не преследует цели ужесточения наказаний, однако такие меры будут способствовать пресечению незаконного оборота древесины как внутри страны, так и при ее транспортировке за границу, они необходимы для обеспечения полноты, своевременности и достоверности сведений, которые представляют в ЛесЕГАИС", - добавили в Рослесхозе.

За первые шесть месяцев этого года в России браконьеры заготовили 309 тыс. кубометров древесины, что на 39% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, подсчитали в Рослесхозе. За весь прошлый год их добыча составила 1,1 млн кубометров - то есть 0,5% от объема легально заготовленной древесины. В необработанном виде стоимость незаконно срубленной древесины составила бы 5,5 млрд рублей, однако при переработке в самые простые виды пиломатериалов эта сумма превысила бы 14 млрд рублей.

"Совсем "черной" древесины у нас добывают немного, чаще это бывают поездки за дровами, чем реальные товарные партии стволов, - считает координатор лесных программ WWF России Константин Кобяков. - А вот доля "серой" - ее вывозят сверх партии, на которую оформлены документы, - по разным оценкам достигает 20%. И с такими объемами уже есть смысл бороться". По его словам, хотя сами новые штрафы носят достаточно технический характер - они появились вслед за новыми инструментами контроля, опасность лишиться дорогой автотехники способна удержать многих от попыток обойти закон. При этом в случае, если помимо нарушения при оформлении транспортных документов, всплывут и другие проступки, санкции за них сложатся вместе и в итоге сумма к оплате может оказаться в несколько раз больше, чем указана в конкретной статье.

Эксперты, как и лесопользователи, обращают внимание на то, что велик риск технической ошибки при оформлении документации. И в итоге вместе с браконьерами могут пострадать добросовестные лесопользователи.

"Национальная ассоциация лесопромышленников "Русский лес" поддерживает меры регулирования процессов, которые находятся или могут находиться в серой зоне, в том числе введение штрафов, - сообщили в организации. - Однако мы против введения мер, которые негативно скажутся на добросовестном бизнесе".

Рассматривать дела о нарушениях по предлагаемым статьям КоАП будут лесные инспекторы. Это довольно широкий круг чиновников и служащих, на которых возложены надзор за оборотом древесины, от региона к региону состав инспекторов может отличаться.

Если же за нарушение будет предусмотрена конфискация техники или имущества, дело передадут мировому судье. Его постановление исполнят приставы-исполнители, которые затем реализуют в соответствии с законом. Все деньги будут перечислены в бюджет и, когда будут приняты поправки с Бюджетный кодекс, они окажутся "окрашенными" как экологические платежи. В будущем их смогут потратить только на охрану окружающей среды или ликвидацию накопленного вреда природе.