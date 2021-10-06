Научные фонды Беларуси и России объявят совместный конкурс проектов

Российский научный фонд и Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований будут развивать сотрудничество в различных сферах науки. Вопросы этого сотрудничества во время встречи в Постоянном Комитете Союзного государства обсудили Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.

"Российская и белорусская стороны возлагают большие надежды на сотрудничество двух ведущих национальных фондов. Уверен, подобные научные и исследовательские связи послужат дальнейшему укреплению нашего партнерства. Перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня. Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Чуть больше месяца назад, 31 августа, между двумя ведущими научными фондами Союзного государства было подписано соглашение, в рамках которого стороны договорились развивать партнерские связи. Одним из реальных и зримых результатов работы в рамках этого документа будет, например, возможность совместной поддержки лучших исследовательских проектов, реализуемых учеными России и Беларуси в самых разных областях науки. Не менее важным будет и привлечение к общей совместной работе молодых ученых Союзного государства. Первый конкурс для трехлетних проектов планируется объявить уже в марте 2022 года.

"Взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений, в которых работают ученые России и Беларуси. Большие научные вызовы, которые стоят перед учеными обеих стран, немыслимы без концентрации ресурсов для удовлетворения важнейших запросов общества", - рассказал глава Российского научного фонда Александр Хлунов.