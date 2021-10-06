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06.10.2021 20:05
Рубрика: Общество

Нобелевская премия по химии присуждена за создание новых катализаторов

Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Нобелевскую премию по химии 2021 года вручат немцу Беньямину Листу и американцу Дэвиду Макмиллану за развитие асимметрического органического катализа. Этот метод "значительно повлиял на разработку новых лекарств и сделал химию экологичнее", отмечает Нобелевский комитет.
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии. Фото: EPA Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии. Фото: EPA
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии. Фото: EPA

Отметим, что в прогнозах, которые делали известные ученые и различные агентства, эти имена вообще не упоминались. Среди лидеров были, например, исследования мРНК-молекул, что и понятно. Ведь на их основе сегодня создаются вакцины против опасных вирусов, в том числе и ковида-19. Однако Нобелевский комитет рассудил иначе. Причем если в последнее время он нередко отмечал по этой номинации работы, связанные с биологией, то на этот раз награждает "чисто" химические исследования. В чем их суть?

Фото: EPA
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- Как известно, катализаторы ускоряют скорость химической реакции, не влияя на получившийся в результате продукт, - говорит академик Валентин Анаников. - Трудно назвать области химии, где бы они не применялись. Их основой являются металлы. У этих катализаторов есть очевидные плюсы, но и серьезные минусы, так как в них используются редкие металлы, например, палладий, платина, родий. Отсюда высокая цена. А еще они токсичны.

Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан впервые разработали катализаторы вообще без металлов, на основе органики. Сразу во много раз снизилась их цена, значительно уменьшилась токсичность. Но этого мало. "Принципиально важно, что такие катализаторы позволяют проводить так называемый асимметрический синтез. Дело в том, чтобы значительно повысить эффективность многих лекарств, надо создать в них асимметрический центр. Это сложная задача, а работа лауреатов ее решает, - говорит академик Анаников. Он отметил, что оба лауреата неоднократно приезжали в Россию, читали лекции, интересовались работами отечественных ученых.

Размер премии 1,2 миллиона долларов. Из-за пандемии вручение премии состоится не в Стокгольме, а на родине лауреатов.

Общество Наука Нобелевская премия

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