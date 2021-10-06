Новак: Газовый рынок уже восстановился на докризисном уровне

Мировой газовый рынок уже восстановился на докризисном уровне после падения в 2020 году, сказал, вице премьер Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По словам вице-премьера, кроме фундаментальных факторов - роста спроса после пандемии, рекорды биржевых цен на газ в Европе были вызваны спекулятивными факторами, в том числе и дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), а также неграмотным прогнозированием потребления энергоресурсов в мире.

Газовый кризис начался не в Европе, а в Южной Америке и Азии, отметил Новак. По его мнению, сейчас ситуацию в Европе смогли бы разрядить два фактора - получение скорейшего разрешения на прокачку газа по уже достроенному "Северному потоку-2", и увеличение объемов торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).