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06.10.2021 19:46
Рубрика: Экономика

Новак: Газовый рынок уже восстановился на докризисном уровне

Текст: Сергей Тихонов
Мировой газовый рынок уже восстановился на докризисном уровне после падения в 2020 году, сказал, вице премьер Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

По словам вице-премьера, кроме фундаментальных факторов - роста спроса после пандемии, рекорды биржевых цен на газ в Европе были вызваны спекулятивными факторами, в том числе и дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), а также неграмотным прогнозированием потребления энергоресурсов в мире.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Газовый кризис начался не в Европе, а в Южной Америке и Азии, отметил Новак. По его мнению, сейчас ситуацию в Европе смогли бы разрядить два фактора - получение скорейшего разрешения на прокачку газа по уже достроенному "Северному потоку-2", и увеличение объемов торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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