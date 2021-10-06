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06.10.2021 12:46
Рубрика: Экономика

Оплачивать коммунальные услуги можно будет через портал госуслуг

Текст: Марина Трубилина
Оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков, узнать о льготах и провести общее собрание жителей можно будет через портал госуслуг. Минцифры разработало проект постановления правительства о взаимодействии портала и Государственной информационной системы ЖКХ.

Определены сроки, когда будут запущены те или иные опции. Так, пилотные проекты по получению и оплате счетов на ЖКУ стартуют уже в декабре нынешнего года, а в полноценном режиме должны заработать с сентября 2022 года. Внесение показаний счетчиков в экспериментальном режиме заработает в декабре, а в полноценном - в июне следующего года. С декабря 2022 года (с сентября - в пилотном режиме) на портале можно будет узнать сроки поверки счетчиков, а также ознакомиться с предложениями о проведении поверки. Тогда же на госуслугах появится информация о предложениях по страхованию конкретного объекта недвижимости.

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С декабря 2022 года (с сентября - в пилотном режиме) можно будет узнать, какие меры соцподдержки в сфере ЖКХ установлены для льготников федеральными и региональными законами, а также получить сведения о планах по капремонту дома (в пилотном режиме - с июня 2022 года).

Опять же с декабря 2022 года на госуслугах можно будет проводить заочные собрания жителей (в пилотном режиме - с марта 2022 года). Предполагается также введение возможности составления списка проблем конкретного дома (июнь-сентябрь 2022 года), проведения опросов о качестве работы управляющей компании и определения рейтинга УК. Кроме того, жители смогут ознакомиться с отчетом УК о своей работе, узнать, какие ресурсоснабжающие организации обслуживают дом. Будет возможность заключения договоров водо-, тепло, электро- и газоснабжения и подачи заявки на подключение домов к инженерным сетям.

Предусматривается, что в случае сбоев в системе при подаче заявки уже введенные данные должны сохраняться, а если каких-то сведений не хватает, об этом заявителю сообщат непосредственно при заполнении заявления.

Экономика ЖКХ Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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