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06.10.2021 22:50
Рубрика: В мире

Основатель Facebook безуспешно пытается спасти репутацию компании

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Основатель Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения в том, что соцсеть наживается за счет контента, вредного для психики пользователей. "Это все неправда", - оправдывается Цукерберг в ответ на разоблачения бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. За несколько дней до своего выступления в Сенате Хауген сначала анонимно "слила" в прессу досье Facebook Files, а затем в интервью телеканалу CBS раскрыла свою личность и обвинила компанию в умышленном продвижении поляризующего контента ради денег.

По ее словам, в соцсети игнорируют собственные исследования о том, что часть контента вредит психике пользователей, особенно девочек-подростков. Перед законодателями Хауген в выражениях тоже не стеснялась: "Платформы Facebook наносят вред детям, сеют раздор и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать свои продукты безопаснее, но не делает необходимых перемен потому, что для них приоритет - собственные астрономические доходы".

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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В США Facebook не первый год обвиняют в потворстве публикации дезинформации и контента, провоцирующего насилие, ненависть. Грозовые тучи регулирования неумолимо сгущаются над Facebook, а заодно и над остальными IT-гигантами.

Необходимость регулирования IT-гигантов сомнений не вызывает, но как это делать - вопрос открытый

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки ранее заявила, что показания Хауген - наглядное доказательство того, что саморегулирование не работает. В конгрессе США настроения тоже решительные. Как отмечает информационный ресурс axios.com, текущий кризис "может подтолкнуть конгресс к действию". Но если саму необходимость регулирования IT-гигантов под сомнение уже мало кто ставит, то как именно это делать - вопрос пока открытый и вызывающий острые споры. Так, на слушаниях обсуждалась возможность скорректировать те пункты законодательства, которые сейчас снимают ответственность с соцсетей за контент, публикуемый пользователями.

В мире США Компании Информационные технологии Facebook

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