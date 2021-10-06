Памфилова: Все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы

Процесс регистрации депутатов Госдумы восьмого созыва завершен. В среду Центризбирком определил всех обладателей мандатов, избранных по списку, а до того в регионах окружные комиссии зарегистрировали всех одномандатников.

"По состоянию на 6 октября 2021 года ЦИК России зарегистрировала всех 225 депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Таким образом, все 450 депутатов Государственной думы зарегистрированы", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова и пожелала народным избранникам успешной работы.

Она также рассказала, что из 225 избранных по спискам кандидатов от мандатов отказались 88 человек, в том числе 82 - от "Единой России", три - от КПРФ, два - от партии "Новые люди" и один от ЛДПР. Их мандаты в соответствии с процедурой переданы следующим по спискам кандидатам.

Добавим, что последней статус зарегистрированного депутата получила руководитель Московского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Юлия Дрожжина. Она будет представлять "Единую Россию".