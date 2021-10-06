В Норвегии нашли пару лыж, которым 1300 лет

На горе Дигерварден в национальном норвежском парке Райнхейен найдена лыжная возрастом около 1300 лет. Первую лыжу удалось раздобыть еще в 2014 году, а вторая осталась запертой во льдах. Спустя семь лет участок оттаял и ученые нашли вторую. Так, это самая древняя пара лыж, которая сохранилась до наших дней.

Экспедиция поднялась на гору за второй лыжей 26 сентября. Об этом сообщает Secrets of the ice. Используя GPS-координаты и фотографии, сделанные во время первого визита, исследователи добрались до нужного участка и начали откалывать киркой и поливать горячей водой наледь, чтобы освободить артефакт.

Археологи отметили, что лыжи немного отличаются друг от друга, потому что были сделаны вручную. Также найденная лыжа лучше сохранилась из-за того, что находилась глубже во льдах. Она длиной 187 сантиметров и шириной 17 сантиметров, это на 17 сантиметров длиннее и на 2 сантиметра шире, чем первая. На лыжах сохранились крепления, причем на длинной доске их больше, также на ней есть следы ремонта и повреждения. Природу последних ученые хотят изучить подробнее и понять, они появились тогда, когда лыжник железного века их потерял или уже позже во льдах.