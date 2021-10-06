В Норвегии нашли пару лыж, которым 1300 лет

Новости

Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков 13:05
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму 13:03
В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку 13:02
В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы 12:59
Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка 12:54
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул 12:54
Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот 12:53
МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве 12:51
СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение 12:49
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49
"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ 12:49
В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
В Москве впервые проведут акцию "День без турникетов" для детей 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 12:58
Рубрика: Общество

В Норвегии нашли пару лыж, которым 1300 лет

Текст: Юлия Мякишева

На горе Дигерварден в национальном норвежском парке Райнхейен найдена лыжная возрастом около 1300 лет. Первую лыжу удалось раздобыть еще в 2014 году, а вторая осталась запертой во льдах. Спустя семь лет участок оттаял и ученые нашли вторую. Так, это самая древняя пара лыж, которая сохранилась до наших дней.

Фото: Science Advances
В Марокко нашли древнейшие украшения

Экспедиция поднялась на гору за второй лыжей 26 сентября. Об этом сообщает Secrets of the ice. Используя GPS-координаты и фотографии, сделанные во время первого визита, исследователи добрались до нужного участка и начали откалывать киркой и поливать горячей водой наледь, чтобы освободить артефакт.

Археологи отметили, что лыжи немного отличаются друг от друга, потому что были сделаны вручную. Также найденная лыжа лучше сохранилась из-за того, что находилась глубже во льдах. Она длиной 187 сантиметров и шириной 17 сантиметров, это на 17 сантиметров длиннее и на 2 сантиметра шире, чем первая. На лыжах сохранились крепления, причем на длинной доске их больше, также на ней есть следы ремонта и повреждения. Природу последних ученые хотят изучить подробнее и понять, они появились тогда, когда лыжник железного века их потерял или уже позже во льдах.

Наука Общество Наука

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе