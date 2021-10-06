Новости

Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в энергокризисе ЕС 11:58
Трутнев: Арктический форум пройдет в Петербурге 11-13 апреля 11:57
Экс-замминистра Марина Ракова находится в Москве на допросе у следователя 11:42
Оперштаб: в Москве выявлено 3589 новых случаев COVID-19 11:42
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы от "Единой России" 11:40
Nord Stream 2 заявила о соответствии "Северного потока-2" всем нормам 11:37
Миранчук может зимой покинуть "Аталанту" 11:32
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки 11:19
Российская нефть впервые за три года стоит дороже 80 долларов 11:18
Баку начал использовать пространство Армении для полетов 11:18
Первым вице-спикером Совфеда переизбран Турчак 11:17
Курганским медикам доплатят за привитых от COVID-19 пациентов 11:08
YouTube удалил каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly 11:02
Актер Владимир Машков отказался от мандата депутата Госдумы 11:00
NYT: ЦРУ сообщило об участившихся потерях информаторов за рубежом 10:49
Минфин предложил ужесточить порядок ввоза алкоголя из стран ЕАЭС 10:48
В Минприроды назвали главные климатические риски для России 10:47
В Крыму названа причина массовой гибели птиц в заливе Сиваш 10:40
Ликсутов рассказал о разработке первого беспилотного трамвая в Москве 10:37
Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет 10:24
"Торонто" не стал подписывать контракт с Гусевым 10:18
Россия выпустит тракторы на автопилоте с искусственным интеллектом 10:00
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов 09:58
Экс-премьер Дании пожаловалась на домогательства бывшего президента Франции 09:56
Число жертв крушения судна в Белом море выросло до двух 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 11:17
Рубрика: Власть

Первым вице-спикером Совфеда переизбран Турчак

Текст: Дмитрий Гончарук

Сенатор Андрей Турчак переизбран первым заместителем председателя Совета Федерации. Также на заседании палаты в среду заместителем председателя СФ переизбран Юрий Воробьев.

Фото: РИА Новости
В Совфеде обсудили проект бюджета на 2022-2024 годы

"И Андрей Анатольевич Турчак, и Юрий Леонидович Воробьев подтвердили свои полномочия сенаторов РФ. Андрей Анатольевич прошел хорошую школу, дважды избирался губернатором Псковской области. С 2017 года он заместитель, потом первый заместитель председателя Совета Федерации, ведет активную общественную деятельность. Мы очень хорошо знаем биографию Юрия Леонидовича, он всегда работал на самых острых участках, рисковал своей жизнью, создавал с Сергеем Шойгу Министерство по чрезвычайным ситуациям, в 2003 году за героизм, проявленный в ходе службы ему присвоено звание Героя РФ", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, представляя кандидатуры на должности своих заместителей.

Кроме того, Совет Федерации досрочно прекратил полномочия четырех сенаторов, которые по итогам прошедших парламентских выборов переходят на работу в Госдуму. Это Александр Бабаков, Татьяна Кусайко, Виктор Смирнов и Сергей Леонов.

"26 наших коллег избраны депутатами новых созывов региональных парламентов, все они, в соответствии с федеральным законодательством, подали заявление о досрочном прекращении своих полномочий сенаторов, которыми они были наделены предыдущим составом", - сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника