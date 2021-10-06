Первым вице-спикером Совфеда переизбран Турчак

Сенатор Андрей Турчак переизбран первым заместителем председателя Совета Федерации. Также на заседании палаты в среду заместителем председателя СФ переизбран Юрий Воробьев.

"И Андрей Анатольевич Турчак, и Юрий Леонидович Воробьев подтвердили свои полномочия сенаторов РФ. Андрей Анатольевич прошел хорошую школу, дважды избирался губернатором Псковской области. С 2017 года он заместитель, потом первый заместитель председателя Совета Федерации, ведет активную общественную деятельность. Мы очень хорошо знаем биографию Юрия Леонидовича, он всегда работал на самых острых участках, рисковал своей жизнью, создавал с Сергеем Шойгу Министерство по чрезвычайным ситуациям, в 2003 году за героизм, проявленный в ходе службы ему присвоено звание Героя РФ", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, представляя кандидатуры на должности своих заместителей.

Кроме того, Совет Федерации досрочно прекратил полномочия четырех сенаторов, которые по итогам прошедших парламентских выборов переходят на работу в Госдуму. Это Александр Бабаков, Татьяна Кусайко, Виктор Смирнов и Сергей Леонов.

"26 наших коллег избраны депутатами новых созывов региональных парламентов, все они, в соответствии с федеральным законодательством, подали заявление о досрочном прекращении своих полномочий сенаторов, которыми они были наделены предыдущим составом", - сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.