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06.10.2021 12:54
Рубрика: Власть

Песков назвал локдауны абсолютно нежелательным сценарием

Текст: Кира Латухина
Регионы сами принимают меры по противодействию коронавирусу, но точечно, объявление локдаунов абсолютно нежелательно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

"Все регионы в соответствии со своими чрезвычайными полномочиями в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация", - пояснил Песков​​​.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Но, конечно, в приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. То есть, конечно, объявление каких-то локдаунов - абсолютно нежелательный сценарий для любого из регионов", - подчеркнул пресс-секретарь президента, говоря о том, окажет ли федеральный центр поддержку регионам, если в них будут введены локдауны.

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