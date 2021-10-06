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06.10.2021 13:06
Рубрика: Власть

Песков назвал причины газового кризиса в Европе

Текст: Кира Латухина

Рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами, но никак не с Россией. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: iStock
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"Первое и самое главное - мы не просто считаем, мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять самым тщательным образом и последовательно все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - подчеркнул Песков.

Причины кризиса - в нескольких факторах, которые совпали по времени, пояснил пресс-секретарь президента. Это то, как идет восстановление экономики, растет потребление энергоресурсов, незаполненность газовых хранилищ, снижение ветрогенерации из-за штилей в Европе и ряд других факторов, которые соединились воедино, пояснил Песков. "Меньше газа поступает на спотовый рынок", - добавил он. "И все это не связано с Россией, и только непрофессионалы, люди, не понимающие сути происходящего, могут упоминать Россию в этом контексте", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла, что готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах. На вопрос, просили ли европейцы содействия, он ответил, что "Газпром" находится в постоянных контактах с контрагентами в Европе и, действительно, близок к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году. "Все допустимые превышения обеспечиваются "Газпромом" в рамках контрактов", - уточнил Песков.

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