Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

Ситуация в российско-американских отношениях ведет к страданию народов двух стран. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы... То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран", - констатировал Песков.

"Действия Вашингтона, которые уже продолжаются несколько лет, направленные на полное сворачивание этих отношений, тем более, такие агрессивные действия, которые были предприняты еще предыдущей администрацией - захват нашей дипсобственности и так далее - ни к чему хорошему не привели", - заявил пресс-секретарь президента.

"Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве - это первое, - также сказал Песков. - Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Люди, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работает".