В четверг, 7 октября, мы узнаем имя того, кто получит Нобелевскую премию по литературе. Будет ли это не раз бывавший в списке номинантов модный японец Харуки Мураками или вдруг Людмила Улицкая? А, может, никому не известный африканский автор, которого после вручения все бросятся переводить? Сколько премия существует, столько ее и ругают. А как может быть по-другому, если премию основал изобретатель динамита - Альфред Нобель. Вспомним самые громкие скандалы в разделе "литература".

Кнут Гамсун отдал полученную премию нацистам

В 1920-м году Гамсун получил премию за роман "Плоды земли". Классик, тонкий психолог и стилист через двадцать лет после вручения отдал премию своему другу Йозефу Геббельсу. Гамсун поддерживал оккупацию родной Норвегии и симпатизировал нацистам, встречался с Гитлером. В 88 лет он оказался на скамье подсудимых. В своё оправдание он заявил, что боялся британской оккупации больше, чем немецкой, поэтому и поддерживал нацистов. Из-за почтенного возраста писателю удалось избежать тюремного заключения. Зато Гамсуну было предписано выплатить штраф - 425 тыс. крон (более миллиона долларов, если пересчитать на современные деньги). Его больше не печатали, книги сжигали, а членов семьи приговорили к разным срокам лишения свободы.

Жан-Поль Сартр первым отказался от премии

Знаменитый писатель-экзистенциалист в 1964 году был первым, кто добровольно отказался от премии. Сторонник левых взглядов, он посчитал, что если он получит премию, то его причислят к правому крылу. Кроме того, его смущала ярко выраженная "буржуазность" премии. В своём заявлении журналистам он отметил: "В мотивировке шведской Академии говорится о свободе: это слово имеет много толкований. На Западе его понимают только как свободу вообще. Что касается меня, то я понимаю свободу в более конкретном плане - как право иметь свыше одной пары ботинок и есть в соответствии со своим аппетитом. Мне кажется менее опасным отказаться от премии, чем принять ее".

Бориса Пастернака вынудили отказаться от премии

Борис Пастернак второй после Ивана Бунина русский писатель, который получил Нобеля. Награду присудили в 1958-м году с формулировкой "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа". Травля Пастернака со стороны властей началась незамедлительно. "Доктор Живаго" считался антисоветским романом. Борис Леонидович был вынужден отправить в Академию письмо: "В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ". И только через 31 год Нобеля в Стокгольме получил его сын - Евгений Пастернак.

В 2016-м году премию получил рок-музыкант

Как такое возможно: рок-музыкант Боб Дилан, пусть и известный, получает Нобеля? Этот выбор самой серьёзной премии простить не могли долго. Но потом злые языки успокоились, и все вспомнили, что Дилан ещё и неплохой поэт. Зато позже на Дилана посыпались обвинения в плагиате - якобы текст его Нобелевской лекции не оригинален, а заимствован с сайта, где школьники читают мировую литературу в кратком изложении. Лекция была посвящена любимому произведению - "Моби Дику". Филологи не нашли в заимствованиях ничего преступного. Скандал замяли. Кстати, на церемонию награждения Дилан не явился. Но получил премию перед своим концертом.

В 2018-м году Нобеля по литературе не вручали

Премию по литературе с момента ее появления в 1901-м году не вручали всего два раза. В 1943-м в самом разгаре Второй Мировой войны отказались от вручения. Уважительная причина, что скажешь. А в 2018-м причиной стал… секс-скандал. Французского фотографа и театрального режиссёра Жан-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах. Какое же он имел отношение к премии? Арно был мужем шведской поэтессы Катарины Фростенсон, члена Шведской Академии. Якобы эпизоды харассмента происходили в помещениях, принадлежащих Академии. А ещё в том же году некоторых членов обвинили в разглашении имён победителей. Фотограф все обвинения отрицал. Но его супруга места в Академии лишилась. Так же, как и секретарь Шведской Академии Сара Даниус.

Кстати

Имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе назовут в Стокгольме 7 октября в 14.00 по московскому времени. Он получит 10 миллионов крон (приблизительно 1,19 миллионов долларов).