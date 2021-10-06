Почта "СОЮЗа": Как россиянину, проживающему в Беларуси, поменять паспорт

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Как россиянину, проживающему в Беларуси, поменять свой паспорт?

"Я россиянка, учусь в белорусском вузе. Через две недели мне исполнится двадцать. Знаю, что мне необходимо поменять свой общегражданский паспорт. Друзья сказали, что процедура получения паспорта изменилась. Подскажите, пожалуйста, в какой срок мне необходимо заменить свой паспорт и могу ли я сделать это в Беларуси?Тамара К.".

Действительно, в июле этого года вступило в силу постановление Правительства РФ от 15 июля 2021 г. N 1205 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации". Изменения коснулись срока замены паспорта гражданина России лицами, достигшими 20- и 45-летнего возраста. Теперь паспорта будут оставаться действительными до дня оформления нового документа не 30 дней, как было раньше, а не более чем 90 дней после достижения этого возраста. При этом ответственность за несвоевременную подачу документов предусмотрена статьей 19.15 КоАП РФ и грозит штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Также до 90 дней увеличен срок подачи документов на получение паспорта для лиц, достигших 14-летнего возраста. Кроме того, обязательными в паспорте теперь являются два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Другие штампы, например о заключении брака, будут вноситься в паспорт по желанию гражданина.

Госуслуга по выдаче и замене внутреннего паспорта предоставляется только на территории России. Уполномоченный орган - МВД России. Россияне, проживающие в Беларуси, могут обратиться в ближайшие региональные управления по вопросам миграции МВД России, в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

Пенсия

Сохранится ли российcкая пенсия при переезде в Беларусь?

"Перевез свою маму, которой 83 года, на постоянное место жительства в РБ из РФ. Мама имеет инвалидность 1-й группы по зрению. Разъясните, пожалуйста, может ли она, пенсионерка с 1993 года, получать пенсию, назначенную в РФ, в полном объеме, сохраняя все выплаты?Старцев С.Ю. г. Новополоцк".

Татьяна Смирнова, советник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

- Назначение и выплата пенсии по инвалидности для граждан Беларуси и России осуществляется в соответствии с законодательством РФ и РБ, а также с учетом норм Договора между РФ и РБ о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 г. В соответствии со статьей 10 Договора при переезде лица, которому назначена пенсия, с территории одной Договаривающейся Стороны на территорию другой Договаривающейся Стороны для проживания выплата пенсии продолжается стороной, ее назначившей. В Беларуси льготы для людей с инвалидностью предоставляются в соответствии с Законом РБ "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" от 14.06.2007 N 239-З. Нормы закона распространяются не только на граждан Беларуси, но и иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Беларуси. Граждане с инвалидностью реализуют свои права на государственные социальные льготы, права и гарантии на основании удостоверения инвалида, выдаваемого медико-реабилитационными экспертными комиссиями, согласно приложению 6, утвержденному постановлением Совета Министров РБ от 13 декабря 2007 г. N 1738. Так как удостоверение инвалида РФ в Беларуси не действует, то для получения его образца РБ необходимо пройти переосвидетельствование. В соответствии со статьей 19 Договора оно производится по месту постоянного проживания инвалида.

Правила

Когда необходимо проходить техосмотр в России?

"Имею вид на жительство в России, сам белорус. У меня машина, зарегистрированная в РФ с российскими номерами. Помогите разобраться с реформой техосмотра, которая сейчас проходит в России. Когда теперь получать диагностическую карту и нужна ли она для оформления ОСАГО?Семен О.".

В России действует закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств..." Периодичность прохождения техосмотра (ТО) устанавливается следующим образом. Легковые авто, мотоциклы, грузовики до 3,5 тонны, полуприцепы и прицепы младше четырех лет не требуют ТО. Вышеперечисленные машины и прицепы от 4 до 10 лет должны проходит ТО раз в два года, если старше 10 лет - каждый год. Автобусы, грузовики от 3,5 тонны, учебные авто - все младше пяти лет - проходят ТО ежегодно. Если указанный транспорт старше пяти лет - ТО раз в полгода. При этом начиная с 22 августа 2021 года договор ОСАГО можно оформить без подтверждения прохождения очередного ТО (ФЗ от 02.07.2021 г. N 343). Однако если ДТП произойдет по причине неисправности автомобиля, на который отсутствует диагностическая карта (ДК), страховая компания может предъявить к виновнику аварии регрессное требование.

Постановление правительства от 27 февраля 2021 года N 275 продлило срок действия ДК, которые заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года. Таким образом, если срок действия ДК истек в феврале, то необходимо пройти ТО не позже 1 октября 2021 г. Если срок действия диагностической карты истекает, например, 30 июня 2021 года, то надо прибавить еще полгода и ТО нужно пройти в срок до 30 декабря 2021 г.