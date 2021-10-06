Пользователи смогут выбрать поисковик по умолчанию с 1 января 2022 года

Правительство утвердило "Яндекс" для использования в качестве поисковой системы по умолчанию на всех продаваемых в России устройствах начиная с 1 января 2022 года. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как уточнили "РГ" в минцифры, пользователи получат возможность выбрать поиск "Яндекса" по умолчанию при первичной настройке устройства, но выбор поисковика по-прежнему останется за пользователем.

"Как и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика остается за пользователем. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google, справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис", - пояснили в минцифры.

В пресс-службе министерства уточнили, что ключевым критерием отбора программ является популярность. Она отражена в рейтинге, сформированном минцифры. Победители конкурса будут устанавливать свои программы только с января 2022 года.

Закон о предустановке российского ПО на девайсы, продаваемые в России, действует с 1 апреля 2021 года. Сейчас в перечень программ включены поисковики, соцсети, мессенджеры, картографические сервисы и другие популярные у россиян приложения.

Почему миллионы устройств потеряли доступ к Сети

У миллионов устройств возникли проблемы с доступом в интернет после 30 сентября. Это связано с окончанием срока действия сертификата безопасности IdenTrust DST Root CA X3, который выдает самый популярный источник бесплатных сертификатов - центр Let's Encrypt, сообщает издание The Verge.

Специалисты по безопасности рекомендуют пользователям обновить устаревшее ПО

"IdenTrust DST Root CA X3 - корневой сертификат безопасности (один из видов сертификатов в цепочке), который выдается https-сайтам. Наличие этого или иного сертификата веб-сайта подтверждает знак замочка в адресной строке и означает, что соединение зашифровано согласно принятым стандартам безопасности.

Таким образом обеспечивается защита от перехвата данных, обмен которыми происходит между устройством и сайтом", - объясняет Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар".

Цепочка выдаваемых сертификатов Let's Encrypt выглядит так: IdenTrust DST Root CA X3 -> ISRG Root X1 -> Let's Encrypt R3 -> конечный сертификат, говорит эксперт. "Если один из них будет признан недействительным, то вся цепочка доверия между сертификатами считается недействительной. После 30 сентября устройства со старыми версиями операционных систем, которые не располагают данными о новых корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам, выпущенным Let's Encrypt", - добавляет он.

В настоящий момент миллионы сайтов сертифицированы IdenTrust DST Root CA X3. Окончание его поддержки означает, что пользователи во всем мире могут столкнуться со сложностями доступа к https-сайтам. "В частности, при попытке перехода на сайт будет появляться предупреждение безопасности. Оно означает, что канал обмена данными не зашифрован и может быть перехвачен злоумышленниками. Вводить персональные данные на таких сайтах крайне не рекомендуется", - заключает Куценко.

В "Лаборатории Касперского" добавили, что сертификат можно установить вручную.

Но минус данного варианта в том, что операционная система будет регулярно уведомлять пользователя о том, что его трафик может быть прослушан, хотя это далеко не так.

По мнению специалистов, данная проблема затронула пользователей устройств с операционными системами iOS 10, Android 7.1, Windows XP SP2, Ubuntu Linux 16.04 и их более ранних версий. Поэтому всем пользователям устаревших ОС рекомендуется обновить их до новых версий. Если это по техническим причинам невозможно - воспользоваться браузером Firefox (версия 50 или новее). В него встроено хранилище актуальных корневых сертификатов.