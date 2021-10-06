Поправки в Семейный кодекс лишают органы опеки права изымать детей из семей

Обновленная концепция семейного законодательства, та, что трижды возвращалась Госдумой на доработку, меняет идеологию защиты детей. Согласно поправкам, органы опеки лишаются части полномочий, в том числе права изымать детей из семей. Эти право передают полиции.

77 поправок вводят три вида защиты детей. Первый - изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления. Второй- временные меры защиты, когда детей передают родным или направляют в органы соцобеспечения. Эти меры могут применяться, когда родителям нужна медицинская эвакуация, а они не знают, куда деть ребенка. Но "перечень применения временных мер защиты будет установлен правительством", - пояснила сенатор Елена Мизулина. Третий вид - профилактика защиты. Эти меры принимает семья, помогают ей органы опеки. Например, родители в разводе или больны, но они могут назначить опекуна-попечителя - крестного или родственника.

- Русская православная церковь настаивала на презумпции добросовестности родителей, теперь она прописана в поправках, - говорит председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов. - Такой подход к закону возвращает семье традиционные ценности и дает тектонический сдвиг - из антисемейного законодательство превращается в просемейное.

Часть пунктов концепции будет уточняться. Минпросвещения акцентирует внимание на том, какие проблемы возникают при передаче родителями своих обязанностей другим людям в случае развода. Министерство разработало поправки, которые предлагают передавать детей на попечение родных и обязать последних проходить "Школу приемных родителей".

Произошло четкое разделение полномочий опеки и условий изъятия детей из семьи только через суд

- Главное произошло четкое разделение полномочий опеки и условий изъятия детей из семьи только через суд, - говорит председатель Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. - Это нейтрализует ювенальную юстицию.