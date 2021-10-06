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06.10.2021 23:36
Рубрика: Общество

Поправки в Семейный кодекс лишают органы опеки права изымать детей из семей

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Обновленная концепция семейного законодательства, та, что трижды возвращалась Госдумой на доработку, меняет идеологию защиты детей. Согласно поправкам, органы опеки лишаются части полномочий, в том числе права изымать детей из семей. Эти право передают полиции.

77 поправок вводят три вида защиты детей. Первый - изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления. Второй- временные меры защиты, когда детей передают родным или направляют в органы соцобеспечения. Эти меры могут применяться, когда родителям нужна медицинская эвакуация, а они не знают, куда деть ребенка. Но "перечень применения временных мер защиты будет установлен правительством", - пояснила сенатор Елена Мизулина. Третий вид - профилактика защиты. Эти меры принимает семья, помогают ей органы опеки. Например, родители в разводе или больны, но они могут назначить опекуна-попечителя - крестного или родственника.

Фото: РИА Новости
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- Русская православная церковь настаивала на презумпции добросовестности родителей, теперь она прописана в поправках, - говорит председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов. - Такой подход к закону возвращает семье традиционные ценности и дает тектонический сдвиг - из антисемейного законодательство превращается в просемейное.

Часть пунктов концепции будет уточняться. Минпросвещения акцентирует внимание на том, какие проблемы возникают при передаче родителями своих обязанностей другим людям в случае развода. Министерство разработало поправки, которые предлагают передавать детей на попечение родных и обязать последних проходить "Школу приемных родителей".

Произошло четкое разделение полномочий опеки и условий изъятия детей из семьи только через суд

- Главное произошло четкое разделение полномочий опеки и условий изъятия детей из семьи только через суд, - говорит председатель Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. - Это нейтрализует ювенальную юстицию.

Общество Семья и дети Власть Право Семейное право

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