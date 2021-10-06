Правительство РФ поддержит проекты Челябинской области по развитию общественного транспорта

Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке 3% годовых. Регион гарантировано получит 11,5 млрд на масштабное обновление сети общественного транспорта, а также получит возможность участвовать в конкурсном отборе на получение 73 млрд на достройку метро и интеграцию его в новую трамвайную сеть.

Большую часть средств (около 50 млрд рублей) направят на проект метротрамвая - интеграцию недостроенного метро в Челябинске и наземного рельсового транспорта. Также планируется обновление троллейбусного парка, приобретение низкопольных трамваев, обновление путевого хозяйства и тяговых подстанций, строительство новых линий и платформ, модернизация маршрутной сети.

- Привлеченные на льготных условиях кредиты позволят значительно ускорить процесс обновления транспортной инфраструктуры в регионе. В перспективе метротрам призван стать визитной карточкой Челябинска. Новая маршрутная сеть соединит удаленные районы, исключив потери времени на светофорах в центре города, что обеспечит принципиально иной темп жизни, качество услуг и уровень комфорта, - говорит советник губернатора по развитию общественного транспорта Дмитрий Чудиновских.

По его словам, главное отличие новой концепции от предыдущих планов в том, что процесс будет проходить комплексно: строительство подземной части станут вести параллельно с модернизацией наземного рельсового пути протяженностью 70 км. Как сообщили в миндортрансе Челябинской области, активно обновляется подвижной состав общественного транспорта в областном центре, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке. Так, в сентябре на линии Челябинска вышли 10 низкопольных трамваев, изготовленных на Южном Урале - на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Накануне на предприятие "ЧелябГЭТ" поступили еще два вагона, всего же в этом году будет закуплено 30 новых вагонов. Для областного центра выбрана наиболее комфортная и современная модель.

- Центральная часть трамвая - низкопольная, что удобно для маломобильных граждан. В салоне установлена современная система кондиционирования и обогрева, есть функция открывания дверей по требованию. В целях безопасности вагон оснащен восемью камерами видеонаблюдения, - перечисляет заместитель директора "ЧелябГЭТ" Александр Портье.

По его словам, обновление парка необходимо: большая часть трамваев в Челябинске работает уже 30 лет, а нормативный срок эксплуатации в два раза меньше. Новые вагоны оснащены современной системой тягового привода на микропроцессорах, что позволяет снизить электропотребление на 30% и добиться существенного сокращения затрат. Параллельно проводится ремонт трамвайных путей: в планах на 2022 год - приведение в порядок 38 км в однопутном исчислении, что составляет 30% от общей протяженности линий. Более современным становится и автобусный парк: на Южный Урал уже поступили 15 новых машин на газомоторном топливе, а всего до конца года в рейсы должны выйти 157 таких автобусов. На эти цели направлено 1,9 млрд рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология". Общественный автотранспорт ждут и другие перемены: в Челябинске его переведут на регулируемые тарифы, частным перевозчикам предложат участвовать в конкурсах для выхода на субсидируемые маршруты.

- Вводится дофинансирование за счет бюджетных средств ранее убыточных для перевозчиков маршрутов, поскольку они являются социально важными - в них есть необходимость. Конкурсная документация предполагает наличие определенного подвижного состава, что создаст стимул к обновлению автопарка для бизнеса, который готов вкладывать средства. У частных перевозчиков появилось четкое понимание условий работы в сфере пассажирских перевозок Челябинской агломерации, ситуация стала предсказуемой, - говорит президент челябинского Союза перевозчиков Станислав Новичихин.

Крупный бизнес также готов инвестировать в развитие инфраструктуры. На финальной стадии находится процесс заключения первого концессионного соглашения в сфере общественного транспорта между правительством Челябинской области и частным инвестором - "Группой "Синара" - по развитию троллейбусной сети. В планах компании - в 2023 году обновить 168 единиц подвижного состава, модернизировать контактную сеть и подстанции, построить новое троллейбусное депо. На эти цели инвестор направит минимум 6 млрд рублей при условии софинансирования из областного бюджета в размере 4,2 млрд. Соглашение предусматривает эффективное развитие троллейбусной сети областного центра на протяжении 15 лет, в дальнейшем оно может быть пролонгировано.

- Челябинск - региональный центр, обладающий развитой троллейбусной сетью, некогда пользовавшейся большой популярностью. Раньше троллейбусы перевозили в год 200 млн пассажиров, но теперь всего 30 млн, - говорит член совета директоров "Синара - Транспортные Машины" Юрий Осинцев. - Заключение концессионного соглашения является серьезным шагом, доказывающим готовность города следовать современным мировым тенденциям в вопросах развития общественного транспорта, а также становиться более "зеленым". И мы, разумеется, очень рады тому, что нашей команде представился шанс принять участие в создании эффективной транспортной системы города. В планах - увеличить пассажиропоток в два раза, до 60 млн человек в год.

Инвестор выполнит работы на принципах "контракта жизненного цикла" - соглашения на комплекс услуг от проектирования объекта и его изготовления до последующего обслуживания, включая утилизацию.

Прямая речь

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области:

- Правительством Челябинской области разработан инфраструктурный проект "Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации - развитие транспортной инфраструктуры". Речь идет о реконструкции трамвайной сети и строительстве новых линий, модернизации троллейбусной сети, обновлении подвижного состава, а также реализации проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске. Все наши заявки отработаны с федеральными исполнительными органами власти. Это даст серьезный импульс развитию областного центра и всей челябинской агломерации.