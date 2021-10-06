Правительство утвердило устав Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности

В Координационный совет войдут по одному представителю от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РФ, Ассоциации IPChain и профессиональных общественных объединений, действующих в сфере креативных индустрий. РЦИС будет обладать разветвленной региональной сетью и иметь представительства не менее чем в 47 субъектах России. В соответствии с уставом РЦИС также вправе создавать филиалы.

Инфраструктура РЦИС работает на технологии блокчейн, позволяя вести децентрализованный реестр прав и объектов интеллектуальной собственности, совершать сделки с правами в цифровом виде. Создание организации способствует не только интеграции российских правообладателей в международный рынок интеллектуальной собственности, но и развитию корпоративных и публичных сервисов управления и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Руководитель Ассоциации IPChain Андрей Кричевский отмечает, что в ситуации с созданием РЦИС государство эффективно сработало вместе с ведущими участниками рынка: "Мы создавали IPChain как инициативный технологический проект для облегчения работы и взаимодействия крупнейших организаций, управляющих интеллектуальной собственностью. Государство признало эффективность подхода и зафиксировало существующий стандарт как общий и для рынка, и для государственных органов власти. Это произошло довольно быстро, ведь с начала работы IPChain прошло всего четыре года - это совсем небольшой срок. Представительный состав Координационного совета под эгидой Министерства цифрового развития России, с участием регуляторов авторских, смежных и патентных прав - Минкультуры России и Минобрнауки России, большое количество региональных отделений - все это даст мощный стимул для развития не только рынка интеллектуальной собственности, но и креативных индустрий во всей стране".

Согласно решению кабмина, РЦИС получил множество функций: формировать предложения по развитию нормативного регулирования, вырабатывать алгоритмы и методики оказания государственных услуг, связанных с оборотом интеллектуальных прав.

Решение о создании РЦИС принял в июне 2021 года Президент России Владимир Путин. Учредителями центра в соответствии с указом главы государства должны стать Российская Федерация в лице Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Ассоциация IPChain. Цель создания организации - совершенствование регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности в цифровой среде, стимулирование развития науки и предпринимательства, а также развитие экспортного потенциала российских интеллектуальных продуктов.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), а также банком "Новый век".

Сеть IPChain объединяет более 30 крупнейших организаций, деятельность которых связана с созданием интеллектуальной собственности и управлением правами на нее: Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Первое музыкальное издательство и другие. Участниками блокчейн-инфраструктуры являются и органы государственной власти: Роспатент, Росстандарт и Суд по интеллектуальным правам. Ассоциация IPChain стала инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.