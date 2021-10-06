Президент Болгарии призвал Северную Македонию изменить конституцию

В Софии продолжают заявлять о неготовности Северной Македонии (РСМ) к вступлению в Евросоюз. Сегодня вновь с жесткой позицией в отношении РСМ выступил глава Болгарии Румен Радев на полях саммита ЕС-Западные Балканы, проходящего в Словении.

Президент обвинил Скопье в "системном уничтожении болгарского культурно-исторического наследия". Он также указал на несоблюдение прав болгарского нацменьшинства в РСМ, невозможность его полноценной интеграции в общество и потребовал прозрачной переписи населения, отражающую реальное количество македонских болгар.

"Мы ожидаем искоренения риторики ненависти, извращенного представления о Болгарии в учебниках, музеях, государственной политике - тогда наш народ будет готов сказать да", - перечислил Радев условия для признания Софией РСМ страной, соответствующей европейским ценностям.

Президент также призвал Северную Македонию изменить свою конституцию и включить болгар в ряд государствообразующих народов. Кроме того, по словам Радева, Скопье бессмысленно уповать на то, что новое правительство Болгарии закроет глаза на не разрешенные между двумя странами споры.

Несколькими днями ранее вице-президент балканской республики Илияна Йотова обвинила Брюссель в давлении по вопросу членства РСМ в Евросоюзе.