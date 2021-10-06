Новости

Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Срок службы дорожного покрытия вырос из-за использования новых технологий 19:27
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
Глушаков тренируется в общей группе в сборной России 19:11
Мишустин предложил учредить федерацию спортивного программирования 19:07
В МГТУ им. Баумана сменился ректор 19:04
Геббельса забыли вычеркнуть из списка почетных граждан Потсдама 19:01
Глава Адыгеи выразил соболезнование родным сенатора Олега Селезнева 19:00
Путин: "Газпрому" не стоит увеличивать поставки газа в обход Украины 18:54
Несколько человек пострадали в ходе стрельбы в школе Техаса 18:50
Мишустин назначил Ольгу Баталину первым замглавы Минтруда 18:44
В Архангельской области в кафе и театрах начнут требовать QR-коды 18:33
В Ногинске начали разбирать пострадавшую от взрыва часть дома 18:31
Ринго Старр сыграл с барабанщиками Iron Maiden, Red Hot Chily Peppers и Korn 18:31
Президент Болгарии призвал Северную Македонию изменить конституцию 18:18
Более 700 дольщиков из Подмосковья получат квартиры или компенсации 18:10
Собянин рассказал о выделении 500 млн рублей на поддержку бизнеса 18:00
Решение о многомиллионном штрафе Facebook вступило в законную силу 17:45
В Москве появится 4,5 тысячи новых заводов 17:44
Горнолыжные трассы и канатные дороги в КЧР получили космические имена 17:32
В Минстрой поданы заявки на господдержку 650 объектов туриндустрии 17:30
Из горящего частного пансионата в Москве эвакуировано 46 человек 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 18:18
Рубрика: В мире

Президент Болгарии призвал Северную Македонию изменить конституцию

Текст: Александр Гацак (София)

В Софии продолжают заявлять о неготовности Северной Македонии (РСМ) к вступлению в Евросоюз. Сегодня вновь с жесткой позицией в отношении РСМ выступил глава Болгарии Румен Радев на полях саммита ЕС-Западные Балканы, проходящего в Словении.

Вице-президент Болгарии обвинила ЕС в давлении из-за Северной Македонии

Президент обвинил Скопье в "системном уничтожении болгарского культурно-исторического наследия". Он также указал на несоблюдение прав болгарского нацменьшинства в РСМ, невозможность его полноценной интеграции в общество и потребовал прозрачной переписи населения, отражающую реальное количество македонских болгар.

"Мы ожидаем искоренения риторики ненависти, извращенного представления о Болгарии в учебниках, музеях, государственной политике - тогда наш народ будет готов сказать да", - перечислил Радев условия для признания Софией РСМ страной, соответствующей европейским ценностям.

Президент также призвал Северную Македонию изменить свою конституцию и включить болгар в ряд государствообразующих народов. Кроме того, по словам Радева, Скопье бессмысленно уповать на то, что новое правительство Болгарии закроет глаза на не разрешенные между двумя странами споры.

Несколькими днями ранее вице-президент балканской республики Илияна Йотова обвинила Брюссель в давлении по вопросу членства РСМ в Евросоюзе.

В мире Европа Болгария В мире Европа Северная Македония

Главное сегодня

Путин: "Газпрому" не стоит увеличивать поставки газа в обход Украины
Песков назвал локдауны абсолютно нежелательным сценарием
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
В США опубликовали статью о связи военной академии Украины с ультраправыми