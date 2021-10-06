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06.10.2021 08:53
Рубрика: В мире

Вновь попросят взаймы

Дефицит бюджета правительство планирует перекрыть за счет внешних источников
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 228(8579)
Перевод работы государственных ведомств, ответственных за сбор налогов и других платежей в казну, на цифровые технологии позволит Киргизии решить застарелую проблему дефицита бюджета. С такими прогнозами выступают в правительстве республики. Чиновники обещают, что страна сможет перейти к профициту уже к 2024 году.

Оптимистичные прогнозы кабинет министров объясняет успехами цифровизации в фискальной системе. Благодаря новым технологиям налоговая служба, как утверждает глава правительства Улукбек Марипов, сумела перевыполнить установленный план по сборам на пять процентов. К тем же результатам, как предполагается, приведет и автоматизация таможенных структур.

Вопрос цифровизации был поднят в правительстве при обсуждении проекта республиканского бюджета на следующий год. Документ, как и в предыдущие годы, составлен с учетом существенного разрыва между объемами поступлений и расходов. Траты бюджета по-прежнему выше сборов. Дефицит в 2022 году, по оценкам кабинета министров, превысит 9,1 миллиарда сомов, что больше, чем в текущем году, на 650 миллионов. Хотя, как признают чиновники, затраты в 2021-м оказались более существенными, чем прогнозировалось ранее.

Фото: Евгения Евреинова
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Рост расходов бюджета в 2020 году официальные источники объясняют несколькими важными причинами. Во-первых, государство наконец решилось выполнить обещание увеличить заработную плату медикам, работникам культуры и военнослужащим, а с октября повышает пенсии и социальные пособия. Во-вторых, производилась закупка большого объема вакцины против COVID-19. В-третьих, властям пришлось заниматься восстановлением Баткенской области после событий на границе с Таджикистаном.

В 2022 году расходы бюджета, по прогнозам министерства экономики и финансов КР, сложатся на уровне 212,7 миллиарда сомов (31,3 процента к ВВП). Доходы, в свою очередь, составят 203,6 миллиарда (28,5 процента к ВВП). Объем поступлений в казну, по оценкам ведомства, увеличится на 30,7 миллиарда. Рост доходов связывают с ожидаемым увеличением налоговых сборов на 22,8, а неналоговых - на 11,8 процента. Пока перевод ведомств на цифровую платформу не завершен, дефицит планируется перекрыть за счет поступлений из внешних источников. Речь идет о займах и грантовых средствах от иностранных доноров. В 2022 году правительство, по предварительным данным, рассчитывает привлечь в Киргизию таким образом не менее 12 миллиардов сомов.

Сможет ли официальный Бишкек изыскать за рубежом источники поступлений средств, впрочем, пока не ясно. У Киргизии сложилась непростая кредитная история. Государственный долг республики оценивается более чем в 4,9 миллиарда долларов, и примерно 85 процентов (почти четыре миллиарда) из них приходится на обязательства перед внешними кредиторами. Сумма для горной республики весьма серьезная, поскольку сопоставима с половиной от ВВП страны.

Но, как полагают в правительстве, в обозримом будущем соотношение долга к объему экономики снизится. В профильном ведомстве связывают эти надежды с ожидаемым ростом доходов бюджета и постепенным переходом к профициту. К 2024 году, по прогнозам минэкомики и финансов КР, объем поступлений в казну превысит ее затраты как минимум на восемь миллиардов сомов. Если, конечно, у Киргизии не появятся новые расходные статьи.

Прямая речь

Самат Исабеков, глава Государственной таможенной службы КР

В последние годы авторитет таможни был сильно подорван коррупционными скандалами. Сегодня же мы активно боремся с этим явлением. Тем более что границы республики стали внешними рубежами ЕАЭС. Мы заметно усилили контроль за работой таможенных пунктов. Наблюдать за ней теперь можно онлайн. То есть, работа таможенных структур становится прозрачной. Благодаря цифровизации процедур растет поступление платежей. Вскоре планируем создать мобильное приложение, позволяющее отлеживать передвижение товара от точки до точки.

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