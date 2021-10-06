Путин: "Газпрому" не стоит увеличивать поставки газа в обход Украины

Компании "Газпром" не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, несмотря на то, что это выгодно, считает президент России Владимир Путин.

"Смотрите: "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее даже было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал, - давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается, под 3 миллиарда по году... Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики, обращаясь к министру энергетики Николаю Шульгинову.

Глава государства обратил внимание на то, что существует большое количество спекуляций вокруг газовых вопросов.

Путин попросил Шульгинова взять все эти вопросы на личный контроль.

"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. Во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношения", - подчеркнул он.