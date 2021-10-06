Путин назвал Россию надежным поставщиком газа

Россия всегда выполняет свои обязательства в полном объеме, заявил президент на совещании по энергетике, которое провел в формате видеоконференции. В этом году есть все шансы выйти на еще один рекордный показатель поставок энергоносителей в Европу, считает он.

Россия всегда была и остается надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире - и в Азии, и в Европе, в полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, подчеркнул Владимир Путин.

Перед совещанием президент запросил в "Газпроме" справку. Из нее следует, что 2018 год был рекордным по поставкам в дальнее зарубежье. "Прежде всего, речь о Европе, конечно, потому что поставки в азиатский регион пока чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры", - уточнил он. Рекорд в 2018 году составил 201,7 млрд кубометров, в 2019 было поменьше в связи с запросами партнеров - 199,4 млрд кубометров, в пандемийный 2020 год, когда в Европе сократилось производство - 179,35 млрд кубометров.

Этот год стал временем восстановления экономики и уже за первые девять месяцев к цифрам прошлого года прибавились 18,8 млрд кубометров, это плюс 15 процентов. "И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - полагает Путин.

Президент также напомнил, что в истории не было ни одного случая, когда "Газпром" бы отказался увеличить поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки.