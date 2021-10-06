Путин назвал Россию надежным поставщиком газа

Новости

Нарушителей правил перевозки древесины обложат штрафами 16:35
Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы 16:35
ABBA рассказала о том, какие песни войдут в ее новый альбом 16:20
Инфекционист Минздрава предупредил об опасных последствиях COVID-19 у детей 16:05
В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали лжеподрывника торговых центров 15:59
Рогозин: Съемочная группа на МКС чувствует себя нормально 15:50
Возбуждено уголовное дело об издевательствах в белгородской колонии 15:45
Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели 15:44
Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину 15:42
Глушаков не сыграет против Словакии и Словении 15:40
Лавров сделал замечание журналистам на пресс-конференции 15:33
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов 15:32
Кабаева резко прокомментировала недопуск сестер Авериных на турнир в Израиль 15:28
В Петербурге ввели QR-коды для посещения спортивных матчей 15:04
Сибирские ученые рассчитали алгоритм для прогнозирования бесплодия 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС 14:42
Газ в Европе подешевел до 1550 долларов 14:38
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме 14:26
Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец" 14:21
РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках 14:17
Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году 13:58
Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети 13:55
На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 15:43
Рубрика: Власть

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа

Текст: Кира Латухина
Россия всегда выполняет свои обязательства в полном объеме, заявил президент на совещании по энергетике, которое провел в формате видеоконференции. В этом году есть все шансы выйти на еще один рекордный показатель поставок энергоносителей в Европу, считает он.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия всегда была и остается надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире - и в Азии, и в Европе, в полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин объяснил дисбалансы на европейском энергорынке

Перед совещанием президент запросил в "Газпроме" справку. Из нее следует, что 2018 год был рекордным по поставкам в дальнее зарубежье. "Прежде всего, речь о Европе, конечно, потому что поставки в азиатский регион пока чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры", - уточнил он. Рекорд в 2018 году составил 201,7 млрд кубометров, в 2019 было поменьше в связи с запросами партнеров - 199,4 млрд кубометров, в пандемийный 2020 год, когда в Европе сократилось производство - 179,35 млрд кубометров.

Этот год стал временем восстановления экономики и уже за первые девять месяцев к цифрам прошлого года прибавились 18,8 млрд кубометров, это плюс 15 процентов. "И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - полагает Путин.

Президент также напомнил, что в истории не было ни одного случая, когда "Газпром" бы отказался увеличить поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника