Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину

В этом году Россия превысит контрактные обязательства по поставкам газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по энергетике, которое он провел в формате видеоконференции.

"Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через нее", - заметил Владимир Путин. "Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 млрд кубометров газа в год, - напомнил он. - И за 9 месяцев увеличили эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8 процентов".

"Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины", - заявил президент. "Увеличивать больше объем для "Газпрома" экономически не выгодно, потому что это дороже, прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 млрд долларов в год, к соответствующим объемам поставок", - объяснил он.