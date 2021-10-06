Путин: Спекулятивный ажиотаж вокруг цены на газ нам ни к чему

Россия может рассмотреть варианты с биржевой торговлей газом, которые помогут сбить ажиотажный спрос на рынке, но это нужно делать не в ущерб себе. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

Утром 6 октября биржевая цена газа в Европе взлетела до 1969,2 доллара за 1 тысячу кубометров, обновив исторический максимум.

"Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему. Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события. Я помню эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Замглавы правительства Александр Новак сообщил, что сейчас в России идет заполнение подземных хранилищ газа на осенне-зимний период, оно продлится еще около 10 дней.

Глава государства согласился с тем, что необходимо еще раз обсудить идеи по биржевой торговле газом.

"Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", - отметил он.