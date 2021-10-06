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06.10.2021 20:02
Рубрика: Власть

Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть

Текст: Дмитрий Гончарук

Газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями, поэтому "Газпрому" выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах, заявил президент России Владимир Путин.

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"Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для "Газпрома" это в убыток", - сказал Путин вечером в среду на совещании по вопросам развития энергетики.

Глава государства обратил внимание на то, что новые трубопроводные системы позволяют "Газпрому" существенно экономить.

"Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", - добавил Владимир Путин. По его словам, последствия могут оказаться неприятными и для транзитной стороны, и для потребителей.

Президент предложил продумать возможное увеличение предложения на рынке. "Только сделать нужно это аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите", - обратился Путин к вице-премьеру Александру Новаку.

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