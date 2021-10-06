Рафик Загрутдинов: Более 90 жилых домов введут по программе реновации в 2022-м году

Планами реализации программы реновации в 2022-м году поделился с журналистами руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он рассказал: "В следующем году мы планируем ввести 91 дом жилой площадью 1,4 млн квадратных метров, 72 из них жилой площадью более 900 тысяч квадратных метров передать под заселение".

Глава департамента напомнил, что всего с начала действия этой программы для ее участников построено уже 154 дома. За девять месяцев этого года введены в эксплуатацию 62 новостройки.

В ЮВАО построено 12 домов, САО - 10, ВАО - 9. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это больше чем втрое, подчеркнул Рафик Загрутдинов. До конца года, по его словам, будет введено еще порядка 35 жилых домов и передано для переселения 22 снесенных пятиэтажек на семь тысяч квартир.

Справка "РГ"

Полную информацию о программе реновации можно посмотреть на mos.ru.