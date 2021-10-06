Разрушает весь кальций: Врач объяснила, с чем нельзя есть творог

Богатый кальцием и ценным белком, который легко усваивается, творог, как известно, бывает разной жирности. И у многих людей появляется вопрос, действительно ли жирность влияет на усвоение кальция.

Как объяснила с своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, нет доказательств того, что для усваивания кальцию нужно больше жира.

"Я рекомендую все-таки есть творог нормальной жирности - 5-9 процентов", - пишет доктор.

Другое дело, что вы можете не получить витамины и важные элементы из творога, если запиваете еду чаем и кофе. Так, популярное блюдо на основе творога - сырники - многие предпочитают запивать. "Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А", - предупредила эндокринолог. Она посоветовала есть творог с медленными углеводами - овощами, зерновым хлебом, а также избегать сладких добавок (варенья, меда).

"Можно добавлять стевию или эритрит, как подсластители", - посоветовала врач.