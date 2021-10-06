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06.10.2021 14:39
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Большую кольцевую линию метро можно будет проехать полностью за 90 минут

Текст: Любовь Проценко

Полный круг по Большой кольцевой линии московской подземки, по предварительным расчетам, можно будет проехать за 90 минут. Об этом сообщил заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Он напомнил, что строительство Большого кольца - самый масштабный проект столичного метро протяженностью 70 км, где расположатся 31 станция. Соединив существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, оно позволит москвичам добираться из одной точки города в другую минуя пересадку в центре. Андрей Бочкарев подчеркнул: "За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы".

До конца этого года к 12 существующим станциям БКЛ добавятся еще девять новых станций и реконструированная станции "Каховская". Таким образом, большая часть Большого кольца заработает уже к Новому году.

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