Андрей Бочкарев: Большую кольцевую линию метро можно будет проехать полностью за 90 минут

Полный круг по Большой кольцевой линии московской подземки, по предварительным расчетам, можно будет проехать за 90 минут. Об этом сообщил заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что строительство Большого кольца - самый масштабный проект столичного метро протяженностью 70 км, где расположатся 31 станция. Соединив существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, оно позволит москвичам добираться из одной точки города в другую минуя пересадку в центре. Андрей Бочкарев подчеркнул: "За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы".

До конца этого года к 12 существующим станциям БКЛ добавятся еще девять новых станций и реконструированная станции "Каховская". Таким образом, большая часть Большого кольца заработает уже к Новому году.