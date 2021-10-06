Чего не хватает москвичам с инвалидностью для занятий спортом

Для большинства москвичей физическая активность - это образ жизни. Более половины (63%) горожан постоянно занимаются спортом, а почти 2 миллиона или 20% планируют начать. Не сидят по квартирам и москвичи с инвалидностью. Но занимаются спортом все- таки только 45% из этих горожан, а еще 25% хотели бы заняться. Что же мешает им начать тренировки прямо сейчас, выяснили в ходе опроса специалисты департамента спорта Москвы и Аналитического центра НАФИ.

Крепкое подтянутое тело - не основная причина для москвичей с инвалидностью отправиться в спортзал. Поднимают штангу, подтягиваются и качают пресс они, прежде всего чтобы улучшить самочувствие (35%) и поднять настроение (36%). Остальные (26%), таким образом заботятся о здоровье, а еще четверть надеются с помощью спорта снизить риск различных заболеваний. Самые активные - люди с ограничениями по опорно-двигательному аппарату и слуху, среди них спортом занимаются 67% и 58% соответственно.

Опросив родителей ребят, которые вообще не занимаются спортом (45%), аналитики выяснили, что каждому третьему из-за ограничений по здоровью для занятий нужен тренер. И если большинство здоровых могут просто выполнять упражнения на свежем воздухе, то для инвалидов, как правило, требуются специальные тренажеры в парке, дворе или в помещении. Каждый пятый родитель говорит о удаленности спортзала от дома и отсутствии возможности добраться до него. "Чтобы изменить ситуацию нужно продолжать создавать доступную среду в городе, в том числе спортивную и обучать специалистов", - считает Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и спорта Аналитического центра НАФИ.

Самые активные - люди с ограничениями по опорно-двигательному аппарату и слуху, среди них спортом занимаются 67% и 58% соответственно

По словам собеседника "РГ", здоровые москвичи не занимаются спортом по более примитивным причинам, например, из-за лени (34%), сложностей с изменением образа жизни (24%), отсутствия времени (20%), нехватки мотивации (20%), плохого здоровья (18%). "Чтобы вовлечь горожан в спорт, важно помнить, что он должен быть не только доступным, но и интересным. И, конечно, нужно еще больше строить бассейнов, которые так популярны среди москвичей, но которых пока не хватает", - добавила Ирина Иванкова.