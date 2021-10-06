Воронежцы пожаловались властям на нехватку врачей в поликлиниках

Речь шла о дефиците медиков в Шилове - эта территория на окраине города в последние годы активно застраивается и заселяется, но работать на отшибе специалисты не спешат. Вдобавок из местной поликлиники в этом году уволились многие врачи. Ситуацию связывали с деятельностью руководителя учреждения.

Воронежцы пытались обратить внимание на эту беду, создав интернет-петицию. В поликлинику назначили нового главврача. Однако укомплектовать штат пока не удается. "Один терапевт на весь район, два педиатра. Замотивируйте уже врачей на работу. Не у всех есть возможность лечиться платно", - обратилась к главе региона пользовательница по имени Кристина.

- Проблема мне известна. Сменили главврача, но надо понимать, что новому руководителю нужно время на наведение порядка, - парировал Гусев.

За время пандемии кадровый дефицит в воронежских поликлиниках только усугубился. Проблема не уникальна, аналогичные процессы идут и в других регионах Центральной России. Медики уходят из бюджетных организаций в частные клиники или едут в столичные города, так как там в последние полтора года наблюдается повышенный спрос на врачей. Зарплаты им обещают куда выше, чем в провинции.

По данным крупнейшей в России платформы по поиску работы и персонала HeadHunter, с начала года в стране было открыто более 170 тысяч вакансий для лечащих врачей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период доковидного 2019-го, и на 17 процентов выше прошлогоднего показателя. По количеству предложений о работе для докторов в сентябре Воронежская область заняла 15-е место в РФ. Зарплата, которую предлагают кандидатам, начинается от 35 тысяч рублей. В среднем по стране лечащий врач-специалист может рассчитывать на зарплату в 52,7 тысячи.

Комментарий

Валерия Иванова, руководитель пресс-службы HeadHunter в ЦФО:

- Борьба за медиков, особенно за квалифицированных специалистов, идет сейчас не только внутри одного региона или федерального округа. Дефицитных и опытных врачей приглашают работодатели из других регионов, предлагая им достаточно высокую зарплату, различные бонусы (например, служебное жилье или компенсацию за него, подъемные, премии) и помощь в переезде. Предложения для врачей регулярно попадают в топ самых дорогих вакансий месяца.