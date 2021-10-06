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06.10.2021 03:58
Рубрика: Общество

До конца октября на улицах высадят более 10 тысяч деревьев

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8579)
В столице продолжается масштабное озеленение. За лето в городе благоустроено более пяти тысяч улиц, парков и дворов. Осенние посадки - завершающий штрих этой работы.
В Москве деревья сажают не только городские службы: в озеленении активно участвуют и простые горожане. Фото: Сергей Куксин

Больше всего в эти дни появится зелени на Космодамианской набережной - самой протяженной на острове Балчуг. Здесь посадят более 280 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов и 5 тысяч кустарников. Чуть меньше - 138 деревьев и более 9 тысячи кустарников высадят в Репинском сквере возле Болотной площади. В благоустроенном парке Декабрьского восстания планируется в ближайшее время высадить почти 130 деревьев и более 500 кустарников. На всех этих знаковых для города объектах, по данным пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы, породы растений подобрали так, чтобы они цвели здесь с весны до глубокой осени.

Все высаживаемые сорта адаптированы к условиям мегаполиса. Даже если какое-то дерево или кустарник не приживутся, подрядные организации заменят их в рамках двухлетних гарантийных обязательств. Но сажают деревья не только работники городского хозяйства, но и сами москвичи. Больше всего им полюбился проект "Наше дерево", в рамках которого семьи могут в честь рождения сына или дочки посадить именное дерево в одном из парков. На конец октября поступили заявки на посадку 8,5 тысячи деревьев, а еще 4,5 тысячи саженцев горожане уже высадили в течение сентября. Наибольшей популярностью пользуются парк "Кузьминки-Люблино", а также Бирюлевский, Жулебинский и Куркинский лесопарки, Алешкинский лес и другие. В рамках этого проекта высаживают только крупномеры в возрасте 10-15 лет, которые лучше всего приживаются в сложных городских условиях.

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