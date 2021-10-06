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06.10.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Из горящего частного пансионата в Москве эвакуировано 46 человек

Текст: Тимофей Борисов
Площадь пожара в пансионате "Долгожитель" составила 80 кв.м. Фото: МЧС России Площадь пожара в пансионате "Долгожитель" составила 80 кв.м. Фото: МЧС России
Площадь пожара в пансионате "Долгожитель" составила 80 кв.м. Фото: МЧС России

В МЧС сообщили об очередном пожаре в частном пансионате в Москве. Возгорания в нелегальных домах престарелых и хосписах с погибшими и пострадавшими с недавних пор участились. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. По данным пожарных, из горящего здания были эвакуированы 46 человек - 40 пациентов и 6 человек персонала. Пожар вспыхнул в пансионате "Долгожитель". Пожарные экипажи приехали быстро. Это позволило не дать огню распространиться на все здание.

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"15.32 Москва, поселение Сосенское, д. Летово, п. Сосенское, д. 10. Частный пожар произошел на третьем (мансардном) этаже трехэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 80 кв.м. Горели личные вещи". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Менее часа понадобилось, чтобы справиться с открытым горением. После этого пожарные расчеты приступили к проливке конструкций. К тушению пожара привлечено 27 человек и 7 единиц техники.

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