Из горящего частного пансионата в Москве эвакуировано 46 человек

В МЧС сообщили об очередном пожаре в частном пансионате в Москве. Возгорания в нелегальных домах престарелых и хосписах с погибшими и пострадавшими с недавних пор участились. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. По данным пожарных, из горящего здания были эвакуированы 46 человек - 40 пациентов и 6 человек персонала. Пожар вспыхнул в пансионате "Долгожитель". Пожарные экипажи приехали быстро. Это позволило не дать огню распространиться на все здание.

"15.32 Москва, поселение Сосенское, д. Летово, п. Сосенское, д. 10. Частный пожар произошел на третьем (мансардном) этаже трехэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 80 кв.м. Горели личные вещи". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Менее часа понадобилось, чтобы справиться с открытым горением. После этого пожарные расчеты приступили к проливке конструкций. К тушению пожара привлечено 27 человек и 7 единиц техники.