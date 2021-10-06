Как 200 лет назад русская курная изба защищала от эпидемий

Новости

Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет 10:24
"Торонто" не стал подписывать контракт с Гусевым 10:18
Россия выпустит тракторы на автопилоте с искусственным интеллектом 10:00
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов 09:58
Экс-премьер Дании пожаловалась на домогательства бывшего президента Франции 09:56
Число жертв крушения судна в Белом море выросло до двух 09:49
Марк Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook 09:48
Посол Украины потребовал от ФРГ помочь Киеву вступить в НАТО и ЕС 09:45
Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах на юге столицы 09:34
Экономист дал советы, как безопасно взять кредит 09:34
Из лагерей для мигрантов в Литве сбежали более 700 человек 09:15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года 08:55
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом 08:54
Россияне стали больше тратить на фастфуд 08:34
МИД РФ: Россия не обязывалась защищать целостность Украины 08:02
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ 06:22
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году 06:03
В Приморье потерпела бедствие яхта с тремя людьми на борту 05:59
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров 05:04
СМИ: Глава Китая не поедет на саммит G20 в Италию 04:57
Силовики задержали в Приангарье членов "Свидетелей Иеговы" 04:57
"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ 04:13
Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября 04:13
Эпидемиолог назвал особенности распространения дельта-штамма SARS-CoV-2 03:50
Врач Тяжельников рассказал о рационе питания в холодное время года 03:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как помочь первоклашке в первые месяцы учебы
Как помочь первоклашке в первые месяцы учебы
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 09:27
Рубрика: Культура

Как 200 лет назад русская курная изба защищала от эпидемий

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Плотник-реставратор Александр Лепешкин учился на архитектора, а сейчас он лупит трамбовкой - сосновой колодой с ручками - по глине, уплотняя пол в будущей кузне.

Сюда поставят два горна - рабочий, с электровентилятором, и еще один, с мехами, на котором кузнец будет давать мастер-классы, показывать, как топоры ковали в XIX веке, когда дом крестьянина Третьякова стоял в деревне Большой Халуй Каргопольского уезда Архангельской губернии.

Фото: iStock
В Курганской области откроют музей деревни

Сегодня курная изба, привезенная в 2008-м сюда, в село Воздвиженское под Сергиевым Посадом реставратором Дмитрием Соколовым, - центр Музея живой архаики "Новое Старое". И это не покосившаяся избушка с закопченными стенами, а этакий трехэтажный коттедж с подклетом-погребом, жилым ярусом, с сенями, выводящими на крытый двор, где хранился инструмент и держали скотину. Типичная курная изба, где дым из печи шел не вверх через трубу, а прямо в дом.

- Он идет у нас сразу под потолок, отдает жар и уходит через дымоволоковое окно, - показывает Руслан Беляков, плотник и руководитель "Старого Нового". - А внизу тепло и чисто: дым - лучший антисептик. Потому у нас и таких, как в Европе, эпидемий не было.

Вокруг дома в Подмосковье за 13 лет выросла уже небольшая северная деревня, музей под открытым небом - с часовней, баней, гончарной, амбаром, дровней, житней, достраивающейся кузней... Все - перевезенное с Севера и отреставрированное или срубленное по традиционной технологии уже в Подмосковье мастерами "Старого Нового".

В настоящей курной избе было тепло и стерильно

- Первые тесины у меня получались занозистые, корявенькие. Но Соколов давал нам возможность ошибаться, - москвич Кирилл Платонов, военный музыкант, попав однажды за ограду музея, увидев плотника и вспомнив деревенское детство, старается приезжать каждую субботу. Сотрудник фирмы по продаже одежды Дмитрий Мамулов приехал в Воздвиженское 4 года назад на песенный фестиваль - и в тот же день записался на плотницкие курсы Дмитрия Соколова...

Через плотницкую артель, ставшую музеем, прошли и продолжают идти юристы, айтишники, спортсмены, музыканты, архитекторы, сотрудники ОМОНа - у которых, почувствовавших однажды запах свежей древесины, вдруг что-то екнуло внутри. У некоторых - так, что они из добровольцев стали печниками, кузнецами, гончарами и плотниками.

Фото: Региональная ассоциация общественных инициатив
На Русском Севере открыли "съедобный" музей древних овощей

Год делится у музея-артели на две части. Летом бригады из профессионалов и добровольцев, берущих на это время отпуска, отправляются в экспедиции на севера - спасать деревянные памятники. Осенью открывается сезон и начинается отработка грантов (на один из них, президентский грант "Сохранение культурного наследия", восстанавливается крытый двор курной избы), стартуют школа топорного зодчества и мастер-классы, начинаются экскурсии по территории музея, на которые записываются и школьники и студенты. В курной избе пройдут семинары с участием специалистов по деревянному зодчеству.

Скоро тут восстановят исторические интерьеры, и изба окончательно станет музеем. В котором можно будет ко всему прикасаться руками - включая кольцо, приделанное к своей двери крестьянином Каргопольского уезда.

Прямая речь

Живу не зря

Павел Бобылев, доброволец, резчик по дереву:

- Молодежь сегодня ищет смысл в жизни, применение своим силам, хочет вложиться во что-нибудь стоящее. Я бы на их месте, если они хотят помочь Отечеству, присмотрелся к деревянному зодчеству. Во-первых, это бесспорно уникальное явление мировой культуры, не привнесенное, не заимствованное ниоткуда, народное, самое чистое, 99-й пробы. Во-вторых - оно исчезает, разрушается быстрее всего остального. И в-третьих, там очень не хватает рук. Если ты считаешь себя гражданином, хочешь сделать свою страну лучше - работай, помогай это сохранить. Именно когда я приезжаю в Воздвиженское, я чувствую, что живу не зря.

Руслан Беляков, руководитель музея живой архаики "Новое Старое":

Фото: Из личного архива Арсена Башиева
В КБР местный житель открыл музей древностей и проводит палеоэкскурсии

- Честные контрабандисты - так называл нас основатель "Нового Старого" Дмитрий Соколов. Мы втаскиваем прошлое в сегодняшний день. Ездим по северам, смотрим памятники, что остались, впитываем образы, подглядываем идеи... Наша цель - не загнать всех обратно в старую деревню и заставить строить избы по-черному. Мы хотим показать, что наши предки не с пальм слезли.

Жалею, что так поздно, уже став начальником отдела в крупной консалтинговой компании, понял, что мне противно протирать штаны в офисе. И оказалось, для того чтобы правильно уложить глинобитный пол или поднять бревно на крышу - надо голову-то по полной включать, прикидывать геометрию крыши, ее наклон, углы рычагов, рассчитывать все не в таблицах, а в объемах...

Начал бы этим лет в 25 заниматься - сколько мог бы домов поднять!

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Фото

Главное сегодня

Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку