Как 200 лет назад русская курная изба защищала от эпидемий

Плотник-реставратор Александр Лепешкин учился на архитектора, а сейчас он лупит трамбовкой - сосновой колодой с ручками - по глине, уплотняя пол в будущей кузне.

Сюда поставят два горна - рабочий, с электровентилятором, и еще один, с мехами, на котором кузнец будет давать мастер-классы, показывать, как топоры ковали в XIX веке, когда дом крестьянина Третьякова стоял в деревне Большой Халуй Каргопольского уезда Архангельской губернии.

Сегодня курная изба, привезенная в 2008-м сюда, в село Воздвиженское под Сергиевым Посадом реставратором Дмитрием Соколовым, - центр Музея живой архаики "Новое Старое". И это не покосившаяся избушка с закопченными стенами, а этакий трехэтажный коттедж с подклетом-погребом, жилым ярусом, с сенями, выводящими на крытый двор, где хранился инструмент и держали скотину. Типичная курная изба, где дым из печи шел не вверх через трубу, а прямо в дом.

- Он идет у нас сразу под потолок, отдает жар и уходит через дымоволоковое окно, - показывает Руслан Беляков, плотник и руководитель "Старого Нового". - А внизу тепло и чисто: дым - лучший антисептик. Потому у нас и таких, как в Европе, эпидемий не было.

Вокруг дома в Подмосковье за 13 лет выросла уже небольшая северная деревня, музей под открытым небом - с часовней, баней, гончарной, амбаром, дровней, житней, достраивающейся кузней... Все - перевезенное с Севера и отреставрированное или срубленное по традиционной технологии уже в Подмосковье мастерами "Старого Нового".

В настоящей курной избе было тепло и стерильно

- Первые тесины у меня получались занозистые, корявенькие. Но Соколов давал нам возможность ошибаться, - москвич Кирилл Платонов, военный музыкант, попав однажды за ограду музея, увидев плотника и вспомнив деревенское детство, старается приезжать каждую субботу. Сотрудник фирмы по продаже одежды Дмитрий Мамулов приехал в Воздвиженское 4 года назад на песенный фестиваль - и в тот же день записался на плотницкие курсы Дмитрия Соколова...

Через плотницкую артель, ставшую музеем, прошли и продолжают идти юристы, айтишники, спортсмены, музыканты, архитекторы, сотрудники ОМОНа - у которых, почувствовавших однажды запах свежей древесины, вдруг что-то екнуло внутри. У некоторых - так, что они из добровольцев стали печниками, кузнецами, гончарами и плотниками.

Год делится у музея-артели на две части. Летом бригады из профессионалов и добровольцев, берущих на это время отпуска, отправляются в экспедиции на севера - спасать деревянные памятники. Осенью открывается сезон и начинается отработка грантов (на один из них, президентский грант "Сохранение культурного наследия", восстанавливается крытый двор курной избы), стартуют школа топорного зодчества и мастер-классы, начинаются экскурсии по территории музея, на которые записываются и школьники и студенты. В курной избе пройдут семинары с участием специалистов по деревянному зодчеству.

Скоро тут восстановят исторические интерьеры, и изба окончательно станет музеем. В котором можно будет ко всему прикасаться руками - включая кольцо, приделанное к своей двери крестьянином Каргопольского уезда.

Прямая речь

Живу не зря

Павел Бобылев, доброволец, резчик по дереву:

- Молодежь сегодня ищет смысл в жизни, применение своим силам, хочет вложиться во что-нибудь стоящее. Я бы на их месте, если они хотят помочь Отечеству, присмотрелся к деревянному зодчеству. Во-первых, это бесспорно уникальное явление мировой культуры, не привнесенное, не заимствованное ниоткуда, народное, самое чистое, 99-й пробы. Во-вторых - оно исчезает, разрушается быстрее всего остального. И в-третьих, там очень не хватает рук. Если ты считаешь себя гражданином, хочешь сделать свою страну лучше - работай, помогай это сохранить. Именно когда я приезжаю в Воздвиженское, я чувствую, что живу не зря.

Руслан Беляков, руководитель музея живой архаики "Новое Старое":

- Честные контрабандисты - так называл нас основатель "Нового Старого" Дмитрий Соколов. Мы втаскиваем прошлое в сегодняшний день. Ездим по северам, смотрим памятники, что остались, впитываем образы, подглядываем идеи... Наша цель - не загнать всех обратно в старую деревню и заставить строить избы по-черному. Мы хотим показать, что наши предки не с пальм слезли.

Жалею, что так поздно, уже став начальником отдела в крупной консалтинговой компании, понял, что мне противно протирать штаны в офисе. И оказалось, для того чтобы правильно уложить глинобитный пол или поднять бревно на крышу - надо голову-то по полной включать, прикидывать геометрию крыши, ее наклон, углы рычагов, рассчитывать все не в таблицах, а в объемах...

Начал бы этим лет в 25 заниматься - сколько мог бы домов поднять!