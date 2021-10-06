Как удаленка изменила в столице работников и работодателей

Полтора года назад москвичи, как и жители других регионов страны, узнали, что такое удаленка. Само понятие, конечно, существовало и раньше, но в сознании большинства касалось только избранных. Ну как это: встать с кровати за полчаса до начала рабочего дня и подключиться к планерке онлайн, сидя на кухне в любимом халате? Прошедшее время, впрочем, показало, что это более чем реально: огромные корпорации и небольшие компании за считаные недели сумели перестроиться и перевести сотрудников на удаленку. Некоторые сделали это так успешно, что до сих пор никого не вернули обратно.

Пандемия наглядно показала: зарабатывать деньги можно не только в офисе, но и в стенах своей собственной квартиры. Даже в обнимку с котом или собакой. Фото: ILIA KALINKIN / istock

Меньше времени, больше денег

Впрочем, на первых порах было непросто, причем не только руководителям, которые боялись, что подчиненные на дистанционке распустятся и станут работать из рук вон плохо, но и рядовым сотрудникам. На решение вопросов, которые раньше обсуждались за пять минут в офисной курилке, теперь уходили часы онлайн-конференций. Планерка, которая раньше длилась 15 минут, стала занимать 45: один сотрудник не смог подключиться, и другим приходилось его ждать, у другого пропал домашний интернет, а у третьего в разгар доклада на заднем фоне начал плакать маленький ребенок, а потом замяукала кошка.

Кошмар - не работа! Примерно так в марте прошлого года думал и я, когда нас из редакции отправили по домам. Но сейчас все это вспоминается с улыбкой. А удаленку я готов защищать всеми силами. Теперь мне трудно представить, как можно тратить просто на дорогу 2,5-3 часа в день. Как возвращался домой после дежурства по номеру к полуночи. Как около 15 тысяч рублей в месяц у меня уходило на проезд, обеды в столовой, перекусы и кофе с собой по дороге в редакцию. А жена, помимо этого, тратила еще 2-4 тысячи каждый месяц на обновление гардероба, потому что в офисе дресс-код, а в одном и том же брючном костюме ходить все время не комильфо.

На удаленке спать мы стали больше, а тратить меньше. Свободного времени тоже стало больше, ведь после шести часов вечера ты не идешь в метро или на электричку, а можешь сразу отправиться в кино или просто провести полноценный вечер дома. Эксперты говорят, что примерно такие же отношения с удаленкой сложились у большинства тех, кто впервые попробовал ее полтора года назад. Во всяком случае, больше половины опрошенных говорят, что если бы и вернулись в офис, то только на пару дней в неделю.

Меньше дискриминации, больше переработок

Опросы показывают и много другого. Например, до половины перешедших на удаленку признаются, что стали чаще перерабатывать - если в офисе задерживались от силы на 15-30 минут, до дома могут проработать дольше на час-полтора. Правда, половина из оказавшихся в такой ситуации все равно рады дистанционке - раньше на дорогу все равно уходило больше времени, чем теперь на переработки.

Многие другие удаленщики, наоборот, обзавелись подработкой, причем иногда не одной. Недавний опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что работающие дистанционно вдвое чаще берут подработки, чем их офисные коллеги. А еще благодаря удаленке люди стали реже сталкиваться с дискриминацией по возрасту, семейному положению и наличию детей. Если мама с маленькими детьми при офисной работе чаще всего непривлекательна для работодателя из-за возможных частых больничных, то в случае с удаленкой проще - даже с болеющим ребенком женщина постарается выполнять обязанности, поскольку ребенок все равно будет рядом.

Лучше всего это, похоже, понимают в Москве: здесь сосредоточена львиная доля дистанционных вакансий. "По нашим данным, в течение последних полутора лет каждая четвертая вакансия в России с постоянной удаленкой открыта компаниями из Москвы, - говорит "РГ" руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - За 9 месяцев 2021 года в столице было размещено 93 тысячи таких вакансий, что уже в два раза больше, чем за весь 2020 год. В среднем ежемесячно в Москве появляется свыше 10 тысяч новых вакансий с постоянной удаленкой, при этом абсолютным лидером являются предложения работы ИТ-специалистам (41% от общего объема)".

Следом идут вакансии для маркетологов, специалистов по рекламе и PR, а также менеджеров по дистанционным продажам, добавляет Игнатова. А вот где не стоит рассчитывать на работу из дома, так это в сфере госслужбы - там таких вакансий всего 0,1%. Рабочим, производственному персоналу, работникам сфер туризма и общепита тоже придется ходить на работу - здесь удаленка просто невозможна.

Интересно, что пик количества вакансий с удаленной работой в этом году в России и Москве пришелся на июнь, что совпало с третьей волной пандемии. Тогда количество таких вакансий в России достигло почти 50 тысяч, а в Москве - 16 тысяч. Но и во время снижения заболеваемости найти удаленную работу тоже несложно - вакансии есть всегда. При этом на зарплатах удаленка никак не отражается - работающим из дома компании готовы платить столько же, сколько офисному персоналу.

Прямая речь

Клавдия Чистова, директор направления бизнес-аналитики CBRE:

Многие крупные компании еще в прошлом году объявили о переходе на гибридный формат работы, как правило, три дня из офиса, два из дома. Часть говорит о формате 50 на 50, например Microsoft, когда сотрудник может работать из дома не более 50% рабочего времени. Компании активно реорганизуют рабочее пространство, увеличивают зоны для общения и оснащают офисы технологиями, обеспечивающими эффективное взаимодействие между сотрудниками в офисе и на удаленке. Трансформация офисного пространства при внедрении гибридного формата часто не ведет к сокращению занимаемой офисной площади. Несмотря на то что некоторые компании заявляют о полной удаленке, они сохраняют офисы для сотрудников, которым удобно работать из офиса, при этом также реорганизуют само пространство.