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06.10.2021 03:36
Рубрика: Общество

Москва приняла студенческий чемпионат мира по программированию

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8579)
В самом центре столицы, в Центральном выставочном зале "Манеж", собрались лучшие умы из 42 стран. На студенческий чемпионат ICPC приехала элита программирования почти со всех континентов - от Сирии до США. Всемирную битву кодов не случайно устроили в таком месте: за турниром следят ведущие мировые корпорации. Они отдают себе отчет: среди студентов-участников вполне могут быть люди, способные устроить технологический прорыв для любого государства или топовой IT-компании.
Задачи, которые решают программисты, можно адаптировать под нужды любого мегаполиса мира. Фото: Сергей Михеев Задачи, которые решают программисты, можно адаптировать под нужды любого мегаполиса мира. Фото: Сергей Михеев
Задачи, которые решают программисты, можно адаптировать под нужды любого мегаполиса мира. Фото: Сергей Михеев

"То, что финал проходит именно у нас, говорит о высоком уровне отечественной школы и признании наших достижений в цифровизации" - так прокомментировал событие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Программирование для России - как синхронное плавание. В смысле, что традиции и специалисты в этой сфере у нас настолько сильны, что мы превосходим по многим показателям даже страны - гиганты цифровой индустрии Китай и США. Одним из организаторов ICPC в России является МФТИ, где работает, пожалуй, сильнейшая в России кафедра системного программирования. Кроме МФТИ в финале представлены еще четыре московских вуза, а всего - 15 российских.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Манеж" в эти дни похож на огромный киберспортивный стадион. На стенах - мультимедийные дисплеи с трансляцией. А сами "игроки", то есть программисты, сидят в особой, отгороженной ото всех зоне. Каждой университетской команде дается определенный набор заданий, который необходимо выполнить за пять часов. Программисты ни внешним видом, ни манерами общения ни на йоту не напоминают военных, но дисциплина тут у них - как в спецназе. А еще - как в муравейнике, где у каждого свой объем работы в рамках одного задания. "Когда на определенном этапе возникают проблемы, это фактически означает сбой во всей цепочке", - комментирует один из лучших программистов Казахстана, член сборной Международного университета информационных технологий Айбар Куанышбай.

"Манеж" в дни соревнований стал похож на современный киберспортивный стадион

Для обычного человека даже формулировки заданий на чемпионате мира покажутся весьма сложными. Но принцип понятен каждому. Задача вузовских команд - разработать алгоритм решения той или иной задачи. И написать под него программу. Самый сравнительно простой пример - "проблема кузнечика". Он прыгает из точки А в точку B на заданное определенное расстояние. При этом, как вы понимаете, прыжки могут совершаться как назад, так и вперед. Требуется рассчитать количество способов, которыми можно составить маршрут. Чтобы решить эту или другую подобную задачу, необходимо в совершенстве знать не только языки программирования, но и математику. И уже с помощью разработанных под этот кейс формул компьютер сможет решить задачу.

Казалось бы, какая от этого практическая ценность? А что, если вместо кузнечика поставить, скажем, хаотичные транспортные потоки мегаполиса? Как рассказали организаторы ICPC, в основе всех задач на соревнованиях лежат реальные проблемы, с которыми сталкиваются современные города. Например, оптимизация воздушного движения, оценка запасов нефти и газа, моделирование систем сбора багажа в аэропортах и многие другие. Не случайно многие из тех, кто в свое время добивался успехов в ICPC, стали топ-менеджерами крупных компаний. Например, победитель чемпионата мира 2005 года Матей Захария известен как сооснователь Databrics, а чемпион из 2000-го Николай Дуров - один из создателей Telegram и VK - единственных соцсетей мира, которые не "легли" во время глобального сбоя как раз накануне, в ночь на 4 октября.

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