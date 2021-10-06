На 17-летнего белгородца завели дело об оправдании терроризма

Белгородские следователи возбудили уголовное дело против 17-летнего жителя региона. Его подозревают в публичном оправдании терроризма,.

По версии следствия, 21 сентября подросток разместил в соцсети пост о допустимости и необходимости насилия, снабдив его изображениями автоматического стрелкового оружия и фотографиями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева. Первый, напомним, хладнокровно расстрелял шесть человек в университете Перми. Второй убил девять человек в казанской школе.

- Молодому человеку предъявлено обвинение в оправдании терроризма. При обыске в его доме изъяты предметы, имеющие значение для следствия. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, - рассказали в СКР.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Подростку грозит до семи лет лишения свободы.

Следственный комитет России напоминает о неотвратимости уголовной ответственности за преступления террористической направленности и призывает граждан тщательно проверять контент, предназначенный для размещения в Сети. Согласно приложению к статье 205.2 под публичным оправданием терроризма понимается заявление о признании идей и практики терроризма правильными, достойными поддержки и подражания.