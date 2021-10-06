На фестивале в Ярославле артисты из Минска сыграли Островского

На международном Волковском фестивале в Ярославле Республиканский театр белорусской драматургии из Минска представил спектакль "Профiт" по мотивам пьесы "Доходное место" Александра Островского, постановку художественного руководителя Александра Гарцуева.

Это произведение театры ставят часто. Режиссер Александр Гарцуев перенес действие из середины XIX века в наши дни, переименовав в "Профiт" и обозначив жанр "трагикомедия из жизни госслужащих". Прошло почти 150 лет, а вопросы "Куда катится мир? Что не так с современным обществом" так же актуальны. У каждого свои жизненные ценности и принципы: у чиновников Юсова, Белогубова, Вышневского, у не желающего идти на компромисс Жадова, у бедной вдовы Кукушкиной…

Девиз фестиваля - "Русская литература на языках мира". Спектакль играли на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Шел он на белорусском языке с титрами. Хотя многие говорили: "И без титров все понятно! Они только отвлекают от того, что происходит на сцене".

После спектакля гости благодарили волковцев за приглашение, за оказанную им честь - участвовать в фестивале, который проходит на родине первого русского театра. В свою очередь, хозяева подчеркнули, что с самого начала Волковского фестиваля (первый состоялся в 2000 году) белорусы активно участвовали в нем: в Ярославле выступали Национальные академические драматические театры - имени Горького (Минск), имени Якуба Коласа (Витебск), а также Театр-студия киноактера (Минск).

Во время неформальной встречи россиянам было интересно узнать из первых уст многое. Какой репертуар у театра - больше классики или современной драматургии. Чьи пьесы ставят (в России хорошо знают Дмитрия Богославского, Павла Пряжко, Константина Стешика). Ходит ли молодежь в театр. Как пережили коронавирус, закрывали ли театр. Была ли 25- или 50-процентная наполняемость зала, как требуют "надзоры". Оказалось, что премьера "Профiта" состоялась в мае прошлого года, из-за карантина - в онлайн-формате.

На Волковском фестивале нет конкурса, нет жюри. Но проходят обсуждения спектаклей - для этого приглашены известные столичные критики, театроведы. И каждый коллектив получает памятный диплом, вручили такой и минчанам. Актеры поделились своим мнением о городе, который увидели впервые: "Ярославль нас приятно удивил. Атмосфера комфортная, осенняя. Ритм города совпадает с нашим минским - такой же размеренный".

Фото: Предоставлено организаторами Волковского фестиваля

Тем временем

9 октября Заслуженный коллектив Республики Беларусь Республиканский театр белорусской драматургии будет участвовать в Международном фестивале "Балтийский дом" в Петербурге. Минчане сыграют на белорусском языке спектакль "Женитьба с ветром" (режиссер Евгений Корняг), только что ставший победителем XXV Международного театрального фестиваля "Белая Вежа" в Бресте.