На фестивале в Ярославле артисты из Минска сыграли Островского

Это произведение театры ставят часто. Режиссер Александр Гарцуев перенес действие из середины XIX века в наши дни, переименовав в "Профiт" и обозначив жанр "трагикомедия из жизни госслужащих". Прошло почти 150 лет, а вопросы "Куда катится мир? Что не так с современным обществом" так же актуальны. У каждого свои жизненные ценности и принципы: у чиновников Юсова, Белогубова, Вышневского, у не желающего идти на компромисс Жадова, у бедной вдовы Кукушкиной…
Девиз фестиваля - "Русская литература на языках мира". Спектакль играли на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Шел он на белорусском языке с титрами. Хотя многие говорили: "И без титров все понятно! Они только отвлекают от того, что происходит на сцене".
После спектакля гости благодарили волковцев за приглашение, за оказанную им честь - участвовать в фестивале, который проходит на родине первого русского театра. В свою очередь, хозяева подчеркнули, что с самого начала Волковского фестиваля (первый состоялся в 2000 году) белорусы активно участвовали в нем: в Ярославле выступали Национальные академические драматические театры - имени Горького (Минск), имени Якуба Коласа (Витебск), а также Театр-студия киноактера (Минск).
Во время неформальной встречи россиянам было интересно узнать из первых уст многое. Какой репертуар у театра - больше классики или современной драматургии. Чьи пьесы ставят (в России хорошо знают Дмитрия Богославского, Павла Пряжко, Константина Стешика). Ходит ли молодежь в театр. Как пережили коронавирус, закрывали ли театр. Была ли 25- или 50-процентная наполняемость зала, как требуют "надзоры". Оказалось, что премьера "Профiта" состоялась в мае прошлого года, из-за карантина - в онлайн-формате.
На Волковском фестивале нет конкурса, нет жюри. Но проходят обсуждения спектаклей - для этого приглашены известные столичные критики, театроведы. И каждый коллектив получает памятный диплом, вручили такой и минчанам. Актеры поделились своим мнением о городе, который увидели впервые: "Ярославль нас приятно удивил. Атмосфера комфортная, осенняя. Ритм города совпадает с нашим минским - такой же размеренный".
Тем временем
9 октября Заслуженный коллектив Республики Беларусь Республиканский театр белорусской драматургии будет участвовать в Международном фестивале "Балтийский дом" в Петербурге. Минчане сыграют на белорусском языке спектакль "Женитьба с ветром" (режиссер Евгений Корняг), только что ставший победителем XXV Международного театрального фестиваля "Белая Вежа" в Бресте.