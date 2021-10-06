Нововоронежская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 23%

За сентябрь 2021 года энергоблоки Нововоронежской АЭС выработали свыше 2,408 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,455 млрд кВт/ч больше, чем в сентябре 2020 года.

При этом потребителям энергосистемы Центра России передано более 2,246 млрд кВт/ч электроэнергии. Этого количества достаточно, чтобы месяц снабжать электричеством 423 высокотехнологичных малых атомных города, подобных Нововоронежу.

"Выработка Нововоронежской АЭС в сентябре превысила задание ФАС на 2,25 %, т.е. на 53 миллиона кВт/ч . Это результат сплоченной работы команды профессионалов, приверженности ценностям и целям атомной промышленности, а также неукоснительного соблюдения требований технологического процесса, норм и правил охраны труда и культуры безопасности. Стоит отметить, что за 57 лет стабильной работы Нововоронежская АЭС выработала почти 627 млрд кВт/ч электроэнергии", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Суммарный объем электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за III квартал 2021 года составил 5,6 млрд кВт/ч. Всего за 9 месяцев текущего года атомная станция выработала 18,6 млрд кВт/ч, обеспечив тем самым 90% потребности региона в электроэнергии, необходимой 23-м крупным предприятиям и 2,3 млн жителей Воронежской области.

В настоящее время на НВ АЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5, 6 и 7. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.