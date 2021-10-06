Подведены итоги фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC"

Шестой фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", проходивший в Смоленске и Минске, подвел итоги. В целом на конкурс подано 196 заявок из 21 страны, из них 143 заявки принадлежали россиянам.

Специальный приз Постоянного Комитета Союзного государства присужден фильму "Фабзайцы" петербургского режиссера Марии Смелковой.

Кто они? Это 24 тысячи подростков-сирот, приехавших из Минска осенью 1940-го - летом 1941 года учиться в Ленинград. Белорусских ребят ждали в ремесленных училищах и школах ФЗО, они должны были вернуться в БССР квалифицированными токарями, слесарями, железнодорожниками, однако вместе с коренными ленинградцами попали в блокаду. Как и многие дети, в войну работали на заводах - Кировском, "Арсенале". Взрослые заводчане прозвали их "зайчатами". 12 тысяч из этих ребят не пережили блокаду: в память о них установлен небольшой обелиск на Пискаревском кладбище.

Темы, которые больше всего волновали авторов в этом году: 80 лет начала Великой Отечественной войны, 75 лет Нюрнбергского процесса, 60-летие первого полета человека в космос...

Режиссер Артем Воробей исследует травмы 1990-х, нанесенные российскому обществу, Ольга Курлаева и Андрей Гарянин прислали на конкурс фильм "Детский ад", посвященный жизни детей, выросших на Донбассе за семь лет войны: многие из них не помнят, а то и не знают, что такое "мирное время". Запомнился и фильм Лидии Василевской "Я Джон Кописки, русский фермер" о британце, переехавшем в Россию в 1991 году.

Гран-при фестиваля "Евразия.doc" достался российской ленте: самое сильное впечатление на жюри произвел фильм "Реанимация" о работе и личной драме детского врача "скорой помощи" краснодарских авторов Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко.

Лауреатами конкурса также стали российские картины "Когда тает снег" Алексея Головкова, "Спасение в Космосе" Романа Новолокина и "Ржев. 500 дней в огне" Романа Гангана, а также белорусская лента "Боевой расчет 41-го" режиссера Александра Игначкова.

Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил ленту Романа Гангана "Ржев. 500 дней в огне", вошедшую в число победителей:

- Есть работы, которые объединяют. К примеру, совместное прочтение россиянами и белорусами военной темы: в этом фильме заложен интеграционный смысл и пафос настоящего патриотизма. Также мне приятно, что в этом году российские документалисты попытались взглянуть на Великую Отечественную войну глазами белорусов - это фильмы "Фабзайцы" и "Даследчыки", в них авторы исследуют историю своих предков.