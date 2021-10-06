В мире
06.10.2021 16:48
Текст: Ирина Овсепьян (ovsepyan@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 37(1001)

Подведены итоги фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC"

Шестой фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", проходивший в Смоленске и Минске, подвел итоги. В целом на конкурс подано 196 заявок из 21 страны, из них 143 заявки принадлежали россиянам.
Спецприз Постоянного Комитета Союзного государства присужден фильму "Фабзайцы" петербургского режиссера Марии Смелковой. Фото: eurasia.film Спецприз Постоянного Комитета Союзного государства присужден фильму "Фабзайцы" петербургского режиссера Марии Смелковой. Фото: eurasia.film
Спецприз Постоянного Комитета Союзного государства присужден фильму "Фабзайцы" петербургского режиссера Марии Смелковой.
Фото: eurasia.film

Специальный приз Постоянного Комитета Союзного государства присужден фильму "Фабзайцы" петербургского режиссера Марии Смелковой.

Шведский режиссер снимет документальный фильм о спасших ее русских моряках

Кто они? Это 24 тысячи подростков-сирот, приехавших из Минска осенью 1940-го - летом 1941 года учиться в Ленинград. Белорусских ребят ждали в ремесленных училищах и школах ФЗО, они должны были вернуться в БССР квалифицированными токарями, слесарями, железнодорожниками, однако вместе с коренными ленинградцами попали в блокаду. Как и многие дети, в войну работали на заводах - Кировском, "Арсенале". Взрослые заводчане прозвали их "зайчатами". 12 тысяч из этих ребят не пережили блокаду: в память о них установлен небольшой обелиск на Пискаревском кладбище.

Темы, которые больше всего волновали авторов в этом году: 80 лет начала Великой Отечественной войны, 75 лет Нюрнбергского процесса, 60-летие первого полета человека в космос...

Режиссер Артем Воробей исследует травмы 1990-х, нанесенные российскому обществу, Ольга Курлаева и Андрей Гарянин прислали на конкурс фильм "Детский ад", посвященный жизни детей, выросших на Донбассе за семь лет войны: многие из них не помнят, а то и не знают, что такое "мирное время". Запомнился и фильм Лидии Василевской "Я Джон Кописки, русский фермер" о британце, переехавшем в Россию в 1991 году.

Гран-при фестиваля "Евразия.doc" достался российской ленте: самое сильное впечатление на жюри произвел фильм "Реанимация" о работе и личной драме детского врача "скорой помощи" краснодарских авторов Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко.

Лауреатами конкурса также стали российские картины "Когда тает снег" Алексея Головкова, "Спасение в Космосе" Романа Новолокина и "Ржев. 500 дней в огне" Романа Гангана, а также белорусская лента "Боевой расчет 41-го" режиссера Александра Игначкова.

Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил ленту Романа Гангана "Ржев. 500 дней в огне", вошедшую в число победителей:

- Есть работы, которые объединяют. К примеру, совместное прочтение россиянами и белорусами военной темы: в этом фильме заложен интеграционный смысл и пафос настоящего патриотизма. Также мне приятно, что в этом году российские документалисты попытались взглянуть на Великую Отечественную войну глазами белорусов - это фильмы "Фабзайцы" и "Даследчыки", в них авторы исследуют историю своих предков.

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